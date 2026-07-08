BHP’nin Hedland limanı operasyonlarında olası grev demir cevheri ihracatını tehdit ediyor

Reuters’ın haberine göre Avustralyalı madenci BHP’nin Batı Avustralya’daki Hedland limanı demir cevheri operasyonlarında çalışan yüzlerce işçi, yeni dört yıllık iş sözleşmesine ilişkin altı aydır süren görüşmelerde anlaşma sağlanamaması nedeniyle 16 Temmuz’da sekiz saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştirebilir.

Sendikalar tarafından tesiste uzun yıllardır görülen en büyük iş bırakma eylemi olarak nitelendirilen olası eyleme, liman ve bakım operasyonlarında görev yapan yaklaşık 450 çalışanın 160-200’ünün katılmasının beklendiği belirtildi. Sendika yetkilileri, BHP ile sendika temsilcileri arasında yapılması planlanan toplantıda anlaşmaya varılması halinde iş bırakma eyleminin önlenebileceğini belirtti.

Sendikalar ve BHP müzakereleri sürdürüyor

Batı Avustralya Elektrik İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Adam Woodage, iş bırakma eyleminin sendikaların tercih ettiği bir seçenek olmadığını ancak müzakerelerin sonuçsuz kalması nedeniyle gerekli hale geldiğini söyledi. Planlanan eylemin tarafları yeniden müzakere masasına oturtmasını umduğunu ifade etti.

BHP ise kısa süre önce Mining Area C ve South Flank operasyonlarında çalışan 1.800 işçiyi kapsayan yeni işletme sözleşmesinin herhangi bir iş bırakma eylemi yaşanmadan imzalandığını belirtti. Aynı zamanda güvenli ve kesintisiz operasyonları sürdürürken, adil bir anlaşmaya ulaşmak için müzakerelere bağlı kalmaya devam ettiğini dile getirdi. Şirket, South Flank anlaşmasının dört yıl boyunca %16 ücret artışı, daha yüksek saha ödenekleri ve geciken uçuşlar için yeni bir tazminat düzenlemesi içerdiğini kaydetti. Ancak Avustralya İmalat İşçileri Sendikası, söz konusu ücret artışının çalışma koşullarını ve çalışanların ailelerinden uzakta geçirdiği süreyi yeterince telafi etmediğini savundu.

Fortescue ve Hancock Prospecting tarafından da kullanılan Hedland limanından günlük yaklaşık 150 milyon $ değerinde demir cevheri sevkiyatı gerçekleştiriliyor. BHP operasyonlarında yaşanacak bir aksamanın şirketin günlük yaklaşık 80 milyon $’lık gelirini olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.