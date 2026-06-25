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Avustralyalı Killi Resources 110 milyon mt’luk Lodestone demir cevheri projesini satın alıyor

Perşembe, 25 Haziran 2026 12:08:21 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya merkezli maden şirketi Killi Resources Limited, Batı Avustralya’da yer alan Lodestone Demir Cevheri Projesi’nin %80 hissesini satın almak üzere hisse alım anlaşması imzaladığını açıkladı.

Lodestone projesi, Midwest Demir Cevheri Bölgesi’nde, Geraldton Limanı’na yaklaşık 200 km mesafede yer alıyor. Şirkete göre proje asfalt yollar, demir yolu bağlantıları ve şebeke elektriği dahil mevcut altyapıya yakınlığı sayesinde avantaj sağlıyor. Proje halihazırda 110 milyon mt’luk tahmini maden kaynağına sahip. Killi Resources, projede yapılan test çalışmalarının düşük safsızlık seviyeleriyle yaklaşık %69 tenörlü yüksek kalite demir cevheri konsantresi üretme potansiyelini ortaya koyduğunu belirtti.

Killi Resources, Lodestone’un mevcut kaynağının yalnızca yaklaşık %20’sini kapsadığını ve bunun gelecekte kaynak artışı potansiyeline işaret ettiğini ifade etti. Şirketin öncelikli odağı sondaj çalışmaları yaparak kaynağın büyüklüğünü ve güven düzeyini artırmak olacak.

Killi Resources Başkanı Nev Power, projenin kaynak tabanına, büyüme potansiyeline, altyapı avantajlarına ve yüksek saflıkta demir cevheri ürünlerine yönelik talebe erişimine dikkat çekerek satın alımı şirket için dönüştürücü bir fırsat olarak tanımladı. Yüksek kalite manyetit konsantresi, doğrudan indirgeme ve elektrik ark ocaklarıyla bağlantılı üretim rotaları dahil olmak üzere daha düşük emisyonlu çelik üretimini destekleyebilecek bir hammadde olarak giderek daha fazla değerlendiriliyor.

Satın alımın ardından Killi Resources, Lodestone’da sondaj ve geliştirme çalışmalarını ilerletmeyi planlıyor. Şirket ayrıca projedeki ilk büyük sondaj programı için onayları aldı. Söz konusu programın hem kaynak genişletme çalışmalarını hem de mevcut kaynak sınıflandırmasının yükseltilmesini hedeflemesi bekleniyor.

Lodestone satın alımı, Killi Resources’ın Batı Avustralya demir cevheri sektörüne girişini temsil ederken, şirketi halihazırda yerleşik demir cevheri operasyonlarına ve ihracat altyapısına sahip bir bölgede konumlandırıyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik 

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