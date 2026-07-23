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Fenix Beebyn-W10 demir cevheri madeni için çevre onaylarını aldı

Perşembe, 23 Temmuz 2026 11:26:44 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya merkezli demir cevheri üreticisi Fenix Resources tarafından yapılan açıklamaya göre şirket Batı Avustralya'daki Weld Range demir cevheri projesi kapsamında yer alan Beebyn-W10 madeninin ilk aşamasını geliştirmek için gerekli temel çevresel onayları aldı.

Fenix, madencilik faaliyetlerinin mevcut çeyrekte başlamasının beklendiğini, ilk sevkiyatın ise 2026 yılının son çeyreğinde gerçekleştirilmesinin planlandığını belirtti. Halihazırda faaliyette olan Beebyn-W11 madeninin bitişiğinde bulunan Beebyn-W10, kırma kapasitesinin yıllık 6 milyon mt seviyesine çıkarıldığı yeni Beebyn Hub'ın bir parçasını oluşturacak.

Şirkete göre Beebyn-W10'un geliştirilmesi ve Beebyn-W11'in yıllık üretim kapasitesinin 1,5 milyon mt'dan 3 milyon mt'a çıkarılmasıyla birlikte Beebyn Hub'ın toplam üretimi 2028'in Haziran sona erecek mali yıla kadar yıllık 6 milyon mt seviyesine ulaşırken, bölgedeki madencilik, işleme ve lojistik faaliyetleri de tek merkezde toplanacak.

Fenix toplam 290 milyon mt ve ortalama %56,8 tenörlü mineral kaynağa sahip Weld Range projesinde demir cevheri çıkarma ve ihraç etme konusunda 30 yıllık münhasır hakka sahip olduğunu kaydetti. Şirket ayrıca projenin yıllık üretim kapasitesini 2031 yılına kadar yaklaşık 10 milyon mt'a çıkarmayı hedeflediğini, faaliyetlerin 2042 yılına kadar sürmesinin beklendiğini ve kesin fizibilite çalışmasının 2026 yılı sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Üretim 

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