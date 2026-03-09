Avrupa Komisyonu SKDM kapsamındaki ilk sertifika fiyatını Nisan başında açıklayacak

Avrupa Komisyonu, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamında ilk resmi sertifika fiyatını açıklamaya hazırlandığını duyurdu.

SKDM kapsamındaki ürünlerin ithalatçılarının, 2026 yılında yapılan ithalat için 2027 yılının Şubat ayından itibaren SKDM sertifikası satın almasının gerekeceği ifade edildi.

2026 için üç aylık fiyatlandırma sistemi

2026 yılı boyunca SKDM sertifika fiyatının üç aylık olarak hesaplanacağı ve bu hesaplamalarda ilgili çeyrekte Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kapsamındaki tahsisatların ortalama ihale fiyatının baz alınacağı dile getirildi. Bu yöntemin, SKDM kapsamındaki karbon fiyatının, AB karbon piyasasındaki gerçek maliyetleri yansıtmasını sağlamasının hedeflendiğinin altı çizildi.

2027 yılından itibaren ise haftalık fiyatlandırma sistemine geçileceğine dikkat çekildi. Ancak finansal uygulama aşamasına geçişin daha şeffaf hale getirilmesi amacıyla 2026 yılı boyunca üç aylık sistemin uygulanacağı vurgulandı.

SKDM sertifika fiyatının açıklanma takvimi

Her çeyreğe yönelik fiyatın, çeyrek sona erdikten sonraki ilk haftada hesaplanacağı ve takip eden haftanın ilk iş gününde yayımlanacağı bildirildi. 2026 yılı için planlanan SKDM sertifika fiyatı açıklama tarihleri şu şekilde:

Çeyrek Açıklanma tarihi 1. çeyrek 7 Nisan 2026 2. çeyrek 6 Temmuz 2026 3. çeyrek 5 Ekim 2026 4. çeyrek 4 Ocak 2027

Şeffaflık amacıyla fiyatların, Avrupa Komisyonunun SKDM sayfası ve SKDM kayıt sisteminde yayımlanacağı paylaşıldı.

Bununla birlikte Avrupa Komisyonu, SKDM sertifikalarının satış ve geri alım işlemlerini yönetecek Ortak Merkezi Platform için ihale sürecini başlattığını aktardı. Platformda yer almak isteyen ekonomik operatörlerin 20 Mart 2026 tarihine kadar teklif sunmalarının istendiği dile getirildi.