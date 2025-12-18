Almanya Çelik Federasyonu: SKDM için önerilen düzeltmeler sektörün ihtiyaçlarını karşılamıyor

Avrupa Komisyonu, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) eksiklikleri gidermeyi amaçlayan yeni önlem paketi sundu. Ancak Almanya çelik sektöründen temsilciler, önerilen önlemlerin SKDM’nin etkili bir şekilde işlemesini sağlamak için henüz yeterli olmadığını savundu.

Eksikliklerin belirlenmesi tek başına yeterli değil

Almanya Çelik Federasyonu (WV Stahl) CEO’su Kerstin Maria Rippel’e göre komisyon, SKDM’nin eksikliklerini doğru bir şekilde belirlemiş olsa da önerilen çözümler yetersiz kaldı. Rippel, SKDM’nin temel hedefine ulaşması için mevcut eksikliklerin kesin bir şekilde giderilmesinin şart olduğunu vurguladı.

Hile önlemleri çok zayıf

WV Stahl, en büyük endişelerden birinin hileyi önlemek için önerilen önlemler olduğunu söyledi. Bu önlemleri aşırı yavaş, belirsiz ve bağlayıcı olmayan olarak nitelendirdi. Bunun yerine geçiş döneminde ülkeye özgü standart emisyon değerlerinin zorunlu olarak uygulanmasını talep etti.

İhracatla ilgili sorunlar devam ediyor

Federasyonun belirlediği ikinci temel sorun, AB’nin üçüncü ülkelere yaptığı çelik ihracatında ortaya çıkan karbon maliyetlerini azaltmaya yönelik hedefli ve yapısal bir çözüm sunulmaması. WV Stahl, bu eksikliğin ihracata yönelik ücretsiz tahsisatların devam ettirilerek giderilebileceğini söyledi.

Kapsamın sınırlı olması risk yaratıyor

Bununla birlikte WV Stahl, komisyonun yaptığı önerilerin çelik değer zincirinin tamamını kapsamadığına dikkat çekti. Dolayısıyla çelik değer zincirinin korunması için kademeli bir yaklaşım sergilemek yerine SKDM’nin kapsamının çelik yoğun nihai mamulleri kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini vurguladı.

2026 öncesi acillik vurgusu

WV Stahl, önerilerin zamanlamasına ilişkin de ciddi endişeleri olduğunu dile getirdi. SKDM’nin 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe gireceği göz önünde bulundurulduğunda mekanizmada yapılacak düzenlemelere uzun süredir ihtiyaç duyulduğunun bilindiğini ancak halen etkili çözümlerin hayata geçirilmediğini aktardı. Bu nedenle federasyon, eksikliklerin hızla giderilmesi çağrısında bulunurken, SKDM işlevsel hale getirilene kadar Almanya hükümetinin muafiyetlerin sürdürülmesine güçlü bir destek vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Küresel rekabetin giderek yoğunlaştığı bir ortamda WV Stahl, kısmi veya eksik çözümlerin ciddi riskler taşıdığı uyarısında bulundu. Gerekli iyileştirmeler yapılmadığı takdirde emisyonların ve katma değerin Avrupa dışına kayması tehlikesinin bulunduğunu vurguladı. Bu doğrultuda üye devletleri ve Avrupa Parlamentosunu SKDM’de anlamlı ve güçlü iyileştirmeler için harekete geçmeye çağırdı.