SKDM Hollandalı çelik ithalatçıları açısından belirsizlik yaratıyor

Hollanda Kraliyet Çelik Federasyonu, AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) başta çelik sektörü olmak üzere yerel imalat sanayisi üzerinde kısa vadede ciddi baskı yaratacağını ifade etti.

SKDM’nin karbon kaçağını önlemek amacıyla ithal ürünlerin karbon maliyetlerini AB’li üreticilerin maliyetleriyle uyumlu hale getirmeyi hedeflemesine rağmen Hollandalı çelik ithalatçıları, mevcut uygulama çerçevesinin ciddi belirsizlik ve maliyet riskleri doğurduğunu söyledi.

2026 yılında yapılan ithalatın mali yükümlülüğünün 2027 yılında kesinleşeceği dile getirildi. Ancak net ve işlevsel bir doğrulama prosedürünün olmamasının, ithalatçıların nihai karbon maliyetlerini öngörmesini zorlaştırdığı aktarıldı. Bu durumun, fiyatlandırma kararlarını daha karmaşık bir hale getirdiği ve yüksek maliyetlerin imalat sektöründeki müşterilere yansıtılması ihtimalini artırdığı dile getirildi. Ayrıca birçok nihai mamul için henüz karbon vergisi uygulanmamasının, rekabet koşullarında bozulmalar yaşanabileceğine yönelik endişeleri artırdığı vurgulandı.

Operasyonel ve idari zorluklar

Şirketler, SKDM’ye uyum nedeniyle çeşitli operasyonel zorluklarla karşı karşıya olduklarını bildirdi. Sistem karmaşık olarak tanımlanırken, mevcut hesaplama araçları ve standart emisyon değerlerinin gerçek üretim verileriyle yeterince örtüşmediğine dikkat çekildi.

Bazı durumlarda, karbon maliyet varsayımlarındaki keskin artışlar nedeniyle uzun vadeli sözleşmelerin ekonomik açıdan sürdürülemez hale geldiği ifade edildi. Yıllık 50 mt’dan fazla çelik veya alüminyum ithal eden şirketlerin SKDM siciline kayıt yaptırması ve Hollanda Emisyon İdaresi’nden onay almasının gerektiği, bu durumun da idari yükün artması anlamına geldiği belirtildi.

Zorunlu varsayılan değerler tartışma yaratıyor

Federasyona göre en kritik sorunlardan biri, ürünlerdeki gömülü emisyonlar için “varsayılan değerlerin” kullanımının zorunlu tutulması. Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen bu standart değerlerin, şirketlerin gerçek emisyonlarından çok daha yüksek olabildiği dile getirildi.

Gerçek emisyon verileri için resmi doğrulama mekanizması henüz devreye alınmadığı için şirketlerin yüksek varsayılan değerleri uygulamak zorunda kaldığı paylaşıldı. Federasyon, bu durumun ürünlerin gerçek karbon ayak izini yansıtmadığını ve çelik fiyatlarını yapay şekilde artırdığını savundu.

Bunun sonucunda talebin, SKDM kapsamına girmeyen ithal nihai mamullere kayabileceği ve eşit rekabet koşullarının bozulmasıyla hem çelik tedarik zincirinin hem de Hollandalı sanayi kullanıcılarının dezavantajlı konuma geçebileceği uyarısı yapıldı.

Basitleştirme ve hızlı doğrulama çağrısı

Federasyon, SKDM’nin sadeleştirilmesi ve en geç 1 Temmuz 2026’ya kadar işlevsel bir doğrulama mekanizmasının devreye alınması çağrısında bulundu. Doğrulanmış gerçek emisyon verilerinin kullanıma açılmasının, yapay maliyet artışlarını azaltacağını ve şirketler için daha fazla fiyat kesinliği sağlayacağını vurguladı.

Bununla birlikte üyelerden ve örnek vakalardan elde edilen verilerle etki analizleri yürüten federasyon, özellikle yüksek varsayılan emisyon değerlerine sahip ve yerel arzı sınırlı olan ürün gruplarının belirlendiğinin altını çizdi. Elde edilecek bulgulara dayanarak SKDM’nin, endüstriyel rekabet gücünü zayıflatmadan çevresel hedeflerine ulaşmasını sağlamak için hem ulusal hem de AB düzeyinde politika önerileri sunmayı planladığını aktardı.

Son olarak federasyon, SKDM’nin karbon kaçağını önleme ve adil rekabet koşulları sağlama hedefini desteklemekle birlikte mevcut çerçevenin Hollanda sanayisinin rekabet gücü açısından önemli riskler taşıdığını kaydetti.