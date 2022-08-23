Dünya ham çelik üretimi Temmuz ayında %6,5 düştü

Salı, 23 Ağustos 2022 12:03:52 (GMT+3) | İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) dünya ham çelik üretiminin bu yılın Temmuz ayında yıllık %6,5 düşüşle 149,3 milyon mt olduğunu açıkladı.

Temmuz ayında Asya’nın ham çelik üretimi 2021 yılının Temmuz ayına kıyasla %5,2 düşüşle 110,1 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda Çin’in tahmini ham çelik üretimi yıllık %6,4 düşüşle 81,4 milyon mt; Japonya’nın ham çelik üretimi yıllık %8,5 düşüşle 7,3 milyon mt; Hindistan’ın ham çelik üretimi yıllık %3,2 artışla 10,1 milyon mt ve Güney Kore’nin ham çelik üretimi yıllık %0,6 düşüşle 6,1 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Öte yandan AB-27 ülkeleri Temmuz ayında yıllık %6,7 düşüşle 11,7 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %2 düşüşle 3 milyon mt oldu.

Türkiye söz konusu ayda yıllık %20,7 düşüşle 2,7 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. BDT’nin ham çelik üretimi yıllık %29,1 düşerek 6,4 milyon mt olurken, Rusya’nın tahmini ham çelik üretimi yıllık %13,2 düşüşle 5,5 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda Kuzey Amerika yıllık %5,4 düşüşle 9,6 milyon mt ham çelik üretirken, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %6,4 düşüşle 7 milyon mt oldu. Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi ise 2021 yılının aynı ayına kıyasla %7,8 düşüşle 3,6 milyon mt seviyesine gerilerken, Brezilya yıllık %8,7 düşüşle 2,8 milyon mt ham çelik üretti.

Söz konusu ayda Afrika’nın ham çelik üretimi yıllık %5,4 düşüşle 1,2 milyon seviyesinde kaydedildi. Orta Doğu yıllık %24,2 artışla 3,2 milyon mt ham çelik üretirken, İran’ın tahmini ham çelik üretimi yıllık %34,1 artışla 2 milyon mt oldu.