Dünya ham çelik üretimi Temmuz ayında %4,7 geriledi

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) dünya ham çelik üretiminin bu yılın Temmuz ayında yıllık %4,7 düşüşle 152,8 milyon mt olduğunu açıkladı.

Yılın Ocak-Temmuz döneminde dünya ham çelik üretimi %0,7 düşüşle 1,11 milyar mt seviyesine geriledi.

Temmuz ayında Asya’nın ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %6,4 düşüşle 112,7 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda Çin’in ham çelik üretimi yıllık %9 düşüşle 82,9 milyon mt; Japonya’nın ham çelik üretimi yıllık %3,8 düşüşle 7,1 milyon mt; Hindistan’ın ham çelik üretimi yıllık %6,8 artışla 12,3 milyon mt ve Güney Kore’nin ham çelik üretimi yıllık %3,4 düşüşle 5,5 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Öte yandan AB-27 ülkeleri Temmuz ayında yıllık %5,7 artışla 10,8 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Aynı ayda Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %4,8 artışla 3,1 milyon mt oldu.

Türkiye söz konusu ayda yıllık %4 artışla 3,1 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. BDT’nin ham çelik üretimi yıllık %0,8 düşerek 7,5 milyon mt olurken, Rusya’nın tahmini ham çelik üretimi yıllık %3,1 düşüşle 6,3 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda Kuzey Amerika’nın ham çelik üretimi yıllık bazda %2,4 düşüşle 8,8 milyon mt olurken, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %2,1 artışla 6,9 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi 2023 yılının Temmuz ayına kıyasla %6 artışla 3,7 milyon mt seviyesine çıkarken, Brezilya yıllık %11,6 artışla 3,1 milyon mt ham çelik üretti.

Temmuz ayında Afrika’nın ham çelik üretimi yıllık %4 artışla 2 milyon seviyesine çıktı. Orta Doğu ise yıllık %10,1 düşüşle 3,7 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.