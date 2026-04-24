Dünya ham çelik üretimi 2026’nın Mart ayında %4,2 azaldı

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) dünya ham çelik üretiminin 2026’nın Mart ayında yıllık %4,2 düşüşle 159,9 milyon mt olduğunu açıkladı.

Yılın ilk üç ayında ise ham çelik üretimi %2,3 düşüşle 459,2 milyon mt oldu.

Mart ayında Asya’nın ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %3,9 düşüşle 119,3 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda Çin’in ham çelik üretimi yıllık %6,3 düşüşle 87,0 milyon mt, Japonya’nın ham çelik üretimi yıllık %4,1 düşüşle 6,9 milyon mt, Hindistan’ın ham çelik üretimi yıllık %9,4 artışla 15,3 milyon mt ve Güney Kore’nin ham çelik üretimi yıllık %1,5 artışla 5,4 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Öte yandan AB-27 ülkeleri Mart ayında yıllık %4,6 düşüşle 11,4 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Aynı ayda Türkiye’nin ham çelik üretimi yıllık %6,4 artışla 3,3 milyon mt oldu. Almanya söz konusu ayda yıllık %7,5 artışla 3,3 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

BDT bölgesinin ham çelik üretimi yıllık %7,9 düşüşle 6,6 milyon mt olurken, Rusya’nın tahmini ham çelik üretimi yıllık %11,4 düşüşle 5,4 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda Kuzey Amerika’nın ham çelik üretimi yıllık bazda %3,5 artışla 9,5 milyon mt olurken, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %5,2 artışla 7,2 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %0,5 düşüşle 3,6 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Brezilya yıllık %2,5 düşüşle 2,8 milyon mt ham çelik üretti.

Mart ayında Afrika’nın ham çelik üretimi yıllık %11,6 artışla 2,2 milyon mt seviyesine yükseldi. Orta Doğu ise yıllık %33,5 düşüşle 3,5 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

Küresel ham çelik üretim dağılımı - Mart 2026