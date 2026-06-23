Dünya ham çelik üretimi 2026’nın Mayıs ayında %0,3 düştü

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) dünya ham çelik üretiminin 2026’nın Mayıs ayında yıllık %0,3 düşüşle 157,9 milyon mt olduğunu açıkladı.

Yılın ilk beş ayında ise ham çelik üretimi %1,5 düşüşle 773,1 milyon mt oldu.

Mayıs ayında Asya ve Okyanusya’nın ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %0,9 düşüşle 116,2 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda Çin’in ham çelik üretimi yıllık %2,7 düşüşle 84,4 milyon mt, Japonya’nın ham çelik üretimi yıllık %1,7 artışla 7 milyon mt, Hindistan’ın ham çelik üretimi yıllık %1,9 artışla 14,1 milyon mt ve Güney Kore’nin ham çelik üretimi yıllık %3,3 artışla 5,4 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Öte yandan AB-27 ülkeleri Mayıs ayında yıllık %0,4 düşüşle 11,4 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Aynı ayda Türkiye’nin ham çelik üretimi yıllık %8,9 artışla 3,4 milyon mt oldu. Almanya söz konusu ayda yıllık %7,3 artışla 3,2 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

BDT bölgesinin ham çelik üretimi yıllık %4,8 düşüşle 6,7 milyon mt olurken, Rusya’nın tahmini ham çelik üretimi yıllık %5,4 düşüşle 5,6 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda Kuzey Amerika’nın ham çelik üretimi yıllık bazda %15,6 artışla 10,1 milyon mt olurken, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %9,2 artışla 7,5 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %3,7 artışla 3,5 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Brezilya yıllık %2,4 artışla 2,8 milyon mt ham çelik üretti.

Mayıs ayında Afrika’nın ham çelik üretimi yıllık %10,3 artışla 2,1 milyon mt seviyesine yükseldi. Orta Doğu ise yıllık %19,4 düşüşle 3,9 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

Küresel ham çelik üretim dağılımı Mayıs 2026