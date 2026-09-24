Dünya ham çelik üretimi 2026'nın Ağustos ayında %1,2 azaldı

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) dünya ham çelik üretiminin 2026'nın Ağustos ayında yıllık %1,2 düşüşle 144,2 milyon mt olduğunu açıkladı. Yılın ilk sekiz ayında ise ham çelik üretimi %0,7 düşüşle 1,22 milyar mt oldu.

Ağustos ayında Asya ve Okyanusya'nın ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %1,4 düşüşle 106,7 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda Çin'in ham çelik üretimi yıllık %3,7 düşüşle 74,6 milyon mt, Japonya'nın ham çelik üretimi yıllık %0,4 artışla 6,7 milyon mt, Hindistan'ın ham çelik üretimi yıllık %4,6 artışla 14,8 milyon mt ve Güney Kore'nin ham çelik üretimi yıllık %2,6 artışla 5,4 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Öte yandan AB-27 ülkeleri Ağustos ayında yıllık %1 düşüşle 8,9 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Aynı ayda Türkiye'nin ham çelik üretimi yıllık %0,4 düşüşle 3,4 milyon mt oldu. Almanya söz konusu ayda yıllık %1,7 artışla 2,6 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

BDT bölgesinin ham çelik üretimi yıllık %5,6 düşüşle 6,3 milyon mt olurken, Rusya'nın tahmini ham çelik üretimi yıllık %0,3 düşüşle 5,5 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda Kuzey Amerika'nın ham çelik üretimi yıllık bazda %3,9 artışla 9,4 milyon mt olurken, ABD'nin ham çelik üretimi yıllık %3 artışla 7,3 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %4,9 düşüşle 3,4 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Brezilya yıllık %6,2 düşüşle 2,7 milyon mt ham çelik üretti.

Ağustos ayında Afrika'nın ham çelik üretimi yıllık %8,8 artışla 2,1 milyon mt seviyesine yükseldi. Orta Doğu ise yıllık %4,6 düşüşle 3,7 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

Küresel ham çelik üretim dağılımı Ağustos 2026