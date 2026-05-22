Dünya ham çelik üretimi 2026’nın Nisan ayında %1,9 düşüş kaydetti

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) dünya ham çelik üretiminin 2026’nın Nisan ayında yıllık %1,9 düşüşle 153,4 milyon mt olduğunu açıkladı.

Yılın ilk dört ayında ise ham çelik üretimi %2 düşüşle 613,3 milyon mt oldu.

Nisan ayında Asya ve Okyanusya’nın ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %1,3 düşüşle 114,2 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda Çin’in ham çelik üretimi yıllık %2,8 düşüşle 83,6 milyon mt, Japonya’nın ham çelik üretimi yıllık %0,3 artışla 6,6 milyon mt, Hindistan’ın ham çelik üretimi yıllık %3,9 artışla 13,8 milyon mt ve Güney Kore’nin ham çelik üretimi yıllık %4,8 artışla 5,2 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Öte yandan AB-27 ülkeleri Nisan ayında yıllık %1,8 düşüşle 11 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Aynı ayda Türkiye’nin ham çelik üretimi yıllık %9,4 artışla 3,3 milyon mt oldu. Almanya söz konusu ayda yıllık %9,5 artışla 3,2 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

BDT bölgesinin ham çelik üretimi yıllık %13,4 düşüşle 6 milyon mt olurken, Rusya’nın tahmini ham çelik üretimi yıllık %12,4 düşüşle 5 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda Kuzey Amerika’nın ham çelik üretimi yıllık bazda %6,9 artışla 9,4 milyon mt olurken, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %9,4 artışla 7,2 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %3,1 artışla 3,4 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Brezilya yıllık %2,8 artışla 2,7 milyon mt ham çelik üretti.

Nisan ayında Afrika’nın ham çelik üretimi yıllık %11,5 artışla 2,1 milyon mt seviyesine yükseldi. Orta Doğu ise yıllık %27,6 düşüşle 3,7 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

Küresel ham çelik üretim dağılımı - Nisan 2026