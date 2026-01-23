Dünya ham çelik üretimi 2025’te %2 geriledi

Dünya Çelik Birliği (worldsteel), dünya ham çelik üretiminin geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık bazda %3,7 düşüşle 139,6 milyon mt olduğunu açıkladı.

Yılın tamamında dünya ham çelik üretimi yıllık %2 düşüşle 1,8 milyar mt seviyesinde kaydedildi.

Aralık ayında Asya ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %6,3 düşüşle 99,7 milyon mt olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda Çin’in ham çelik üretimi yıllık %10,3 düşüşle 68,2 milyon mt, Japonya’nın üretimi yıllık %4,8 düşüşle 6,6 milyon mt, Hindistan’ın üretimi yıllık %10,1 artışla 14,8 milyon mt ve Güney Kore’nin üretimi yıllık %2,4 düşüşle 5,2 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Öte yandan AB-27 ülkeleri Aralık ayında yıllık %3,9 artışla 9,9 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Aynı dönemde Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %0,2 düşüşle 2,7 milyon mt olarak kaydedildi. Türkiye söz konusu ayda yıllık %18,5 artışla 3,5 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

BDT bölgesinin toplam ham çelik üretimi yıllık %2,7 düşüşle 6,9 milyon mt olurken, Rusya’nın tahmini üretimi yıllık %4,4 düşüşle 5,8 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Aynı ayda Kuzey Amerika’nın ham çelik üretimi yıllık bazda %0,4 düşüşle 9 milyon mt olurken, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %3,6 artışla 6,9 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi 2024 yılının aynı ayına kıyasla %1,2 artışla 3,2 milyon mt olurken, Brezilya’nın ham çelik üretimi yıllık %1,9 düşüşle 2,6 milyon mt olarak bildirildi.

Aralık ayında Afrika’nın ham çelik üretimi yıllık %0,3 düşüşle 1,9 milyon mt seviyesine indi. Orta Doğu ise yıllık %13,9 artışla 5,3 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.