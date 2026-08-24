Dünya ham çelik üretimi 2026'nın Temmuz ayında %0,3 azaldı

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) dünya ham çelik üretiminin 2026'nın Temmuz ayında yıllık %0,3 düşüşle 149,2 milyon mt olduğunu açıkladı. Yılın ilk yedi ayında ise ham çelik üretimi %0,6 düşüşle 1,08 milyar mt oldu.

Temmuz ayında Asya ve Okyanusya'nın ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %1,2 düşüşle 109,4 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda Çin'in ham çelik üretimi yıllık %3,6 düşüşle 76,9 milyon mt, Japonya'nın ham çelik üretimi yıllık %0,4 artışla 6,9 milyon mt, Hindistan'ın ham çelik üretimi yıllık %1,9 artışla 14,4 milyon mt ve Güney Kore'nin ham çelik üretimi yıllık %6,4 artışla 5,7 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Öte yandan AB-27 ülkeleri Temmuz ayında yıllık %3,8 artışla 10,5 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Aynı ayda Türkiye'nin ham çelik üretimi yıllık %7 artışla 3,4 milyon mt oldu. Almanya söz konusu ayda yıllık %3 artışla 2,8 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

BDT bölgesinin ham çelik üretimi yıllık %2,2 artışla 6,7 milyon mt olurken, Rusya'nın tahmini ham çelik üretimi yıllık %3,3 artışla 5,7 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda Kuzey Amerika'nın ham çelik üretimi yıllık bazda %4,9 artışla 9,6 milyon mt olurken, ABD'nin ham çelik üretimi yıllık %4,4 artışla 7,4 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %2,8 artışla 3,6 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Brezilya yıllık %0,1 artışla 2,8 milyon mt ham çelik üretti.

Temmuz ayında Afrika'nın ham çelik üretimi yıllık %6,1 artışla 2 milyon mt seviyesine yükseldi. Orta Doğu ise yıllık %13,4 düşüşle 3,8 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

Küresel ham çelik üretim dağılımı Temmuz 2026