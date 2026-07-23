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Dünya ham çelik üretimi 2026'nın Haziran ayında %1,7 arttı

Perşembe, 23 Temmuz 2026 13:55:41 (GMT+3)   |   İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel), dünya ham çelik üretiminin 2026'nın Haziran ayında yıllık %1,7 artışla 155,7 milyon mt olduğunu açıkladı.

Yılın ilk altı ayında ise ham çelik üretimi yıllık %0,7 düşüşle 931,5 milyon mt oldu.

Haziran ayında Asya ve Okyanusya'nın ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %1,5 artışla 115,2 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda Çin'in ham çelik üretimi yıllık %0,4 artışla 83,7 milyon mt, Japonya'nın ham çelik üretimi yıllık %1,3 artışla 6,8 milyon mt, Hindistan'ın ham çelik üretimi yıllık %4,5 artışla 14,1 milyon mt ve Güney Kore'nin ham çelik üretimi yıllık %0,9 düşüşle 5,3 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Öte yandan AB-27 ülkeleri Haziran ayında yıllık %4,6 artışla 10,8 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Aynı ayda Türkiye'nin ham çelik üretimi yıllık %14,7 artışla 3,3 milyon mt oldu. Almanya söz konusu ayda yıllık %9,5 artışla 2,9 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

BDT bölgesinin ham çelik üretimi yıllık %2,2 düşüşle 6,8 milyon mt olurken, Rusya'nın tahmini ham çelik üretimi yıllık %3,4 düşüşle 5,6 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda Kuzey Amerika'nın ham çelik üretimi yıllık bazda %5 artışla 9,5 milyon mt olurken, ABD'nin ham çelik üretimi yıllık %3,5 artışla 7,2 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %0,3 düşüşle 3,5 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Brezilya yıllık %0,1 artışla 2,8 milyon mt ham çelik üretti.

Haziran ayında Afrika'nın ham çelik üretimi yıllık %20,0 artışla 2,2 milyon mt seviyesine yükseldi. Orta Doğu ise yıllık %13,4 düşüşle 4,0 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

Küresel ham çelik üretim dağılımı Haziran 2026

BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Dünya Çelik Üretimi 

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