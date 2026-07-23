Dünya ham çelik üretimi 2026'nın Haziran ayında %1,7 arttı

Dünya Çelik Birliği (worldsteel), dünya ham çelik üretiminin 2026'nın Haziran ayında yıllık %1,7 artışla 155,7 milyon mt olduğunu açıkladı.

Yılın ilk altı ayında ise ham çelik üretimi yıllık %0,7 düşüşle 931,5 milyon mt oldu.

Haziran ayında Asya ve Okyanusya'nın ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %1,5 artışla 115,2 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda Çin'in ham çelik üretimi yıllık %0,4 artışla 83,7 milyon mt, Japonya'nın ham çelik üretimi yıllık %1,3 artışla 6,8 milyon mt, Hindistan'ın ham çelik üretimi yıllık %4,5 artışla 14,1 milyon mt ve Güney Kore'nin ham çelik üretimi yıllık %0,9 düşüşle 5,3 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Öte yandan AB-27 ülkeleri Haziran ayında yıllık %4,6 artışla 10,8 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Aynı ayda Türkiye'nin ham çelik üretimi yıllık %14,7 artışla 3,3 milyon mt oldu. Almanya söz konusu ayda yıllık %9,5 artışla 2,9 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

BDT bölgesinin ham çelik üretimi yıllık %2,2 düşüşle 6,8 milyon mt olurken, Rusya'nın tahmini ham çelik üretimi yıllık %3,4 düşüşle 5,6 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda Kuzey Amerika'nın ham çelik üretimi yıllık bazda %5 artışla 9,5 milyon mt olurken, ABD'nin ham çelik üretimi yıllık %3,5 artışla 7,2 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %0,3 düşüşle 3,5 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Brezilya yıllık %0,1 artışla 2,8 milyon mt ham çelik üretti.

Haziran ayında Afrika'nın ham çelik üretimi yıllık %20,0 artışla 2,2 milyon mt seviyesine yükseldi. Orta Doğu ise yıllık %13,4 düşüşle 4,0 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

Küresel ham çelik üretim dağılımı Haziran 2026