Dünya ham çelik üretimi 2026’nın Şubat ayında %2,2 düştü

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) dünya ham çelik üretiminin 2026’nın Şubat ayında yıllık %2,2 düşüşle 141,8 milyon mt olduğunu açıkladı.

Yılın ilk iki ayında ise ham çelik üretimi %1,5 düşüşle 298,2 milyon mt oldu.

Şubat ayında Asya’nın ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %1,9 düşüşle 105,3 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda Çin’in ham çelik üretimi yıllık %3,6 düşüşle 76,1 milyon mt, Japonya’nın ham çelik üretimi yıllık bazda yatay seyrederek 6,4 milyon mt, Hindistan’ın ham çelik üretimi yıllık %7,7 artışla 13,6 milyon mt ve Güney Kore’nin ham çelik üretimi yıllık %0,2 artışla 4,8 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Öte yandan AB-27 ülkeleri Şubat ayında yıllık %3,6 düşüşle 9,8 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Aynı ayda Türkiye’nin ham çelik üretimi yıllık %3,4 artışla 3 milyon mt oldu. Almanya söz konusu ayda yıllık %4,8 artışla 2,8 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

BDT bölgesinin ham çelik üretimi yıllık %10,5 düşüşle 6 milyon mt olurken, Rusya’nın tahmini ham çelik üretimi yıllık %10,2 düşüşle 5 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda Kuzey Amerika’nın ham çelik üretimi yıllık bazda %0,5 artışla 8,5 milyon mt olurken, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %5,8 artışla 6,5 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %7,7 düşüşle 3,1 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Brezilya yıllık %5,7 düşüşle 2,5 milyon mt ham çelik üretti.

Şubat ayında Afrika’nın ham çelik üretimi yıllık %4,7 artışla 2 milyon mt seviyesine yükseldi. Orta Doğu ise yıllık %0,1 artışla 3,7 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

Küresel ham çelik üretim dağılımı - Şubat 2026