Dünya ham çelik üretimi Temmuz ayında %3,3 arttı

Salı, 24 Ağustos 2021 15:19:45 (GMT+3) | İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel), dünya ham çelik üretiminin bu yılın Temmuz ayında yıllık %3,3 artışla 161,7 milyon mt olduğunu açıkladı.

Bu yıl Ocak-Temmuz döneminde, dünya ham çelik üretimi yıllık %12,4 artışla 1,16 milyar mt seviyesinde yer aldı.

Temmuz ayında, Asya’nın ham çelik üretimi, 2020 yılının Temmuz ayına kıyasla %2,5 düşüşle 86,8 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda, Çin’in ham çelik üretimi yıllık %8,4 düşüşle 86,8 milyon mt; Japonya’nın ham çelik üretimi yıllık %32,5 artışla 8 milyon mt; Hindistan’ın ham çelik üretimi yıllık %13,3 artışla 9,8 milyon mt ve Güney Kore’nin ham çelik üretimi yıllık %10,8 artışla 6,1 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Öte yandan, AB-27 ülkeleri Temmuz ayında yıllık %30,3 artışla 13 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde, Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %24,7 artışla 3 milyon mt oldu.

Türkiye, söz konusu ayda, yıllık %2,5 artışla 3,2 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. BDT’nin ham çelik üretimi yıllık %11,2 artış göstererek 9,2 milyon mt olurken, Rusya’nın tahmini ham çelik üretimi yıllık %13,4 artışla 6,7 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Kuzey Amerika, Temmuz ayında, yıllık %36 artışla 10,2 milyon mt ham çelik üretti. Aynı ayda, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %37,9 artışla 7,5 milyon mt oldu. Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi ise 2020 yılının aynı ayına kıyasla %19,6 artışla 3,8 milyon mt olurken, Brezilya yıllık %14,5 artışla 3 milyon mt ham çelik üretti.

Söz konusu ayda, Afrika’nın ham çelik üretimi yıllık %36,9 artışla 1,3 milyon seviyesinde kaydedildi. Orta Doğu yıllık %9,2 artışla 3,6 milyon mt ham çelik üretirken, İran’ın tahmini ham çelik üretimi yıllık %9 artışla 2,6 milyon mt oldu.