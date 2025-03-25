Dünya ham çelik üretimi Şubat’ta %3,4 geriledi

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) dünya ham çelik üretiminin bu yılın Şubat ayında yıllık %3,4 düşüşle 144,7 milyon mt olduğunu açıkladı.

Yılın Ocak-Şubat döneminde dünya ham çelik üretimi %2,2 düşüşle 302 milyon mt seviyesine geriledi.

Şubat ayında Asya’nın ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %2,6 düşüşle 107,3 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda Çin’in ham çelik üretimi yıllık %3,3 düşüşle 78,9 milyon mt; Japonya’nın ham çelik üretimi yıllık %8,5 düşüşle 6,4 milyon mt; Hindistan’ın ham çelik üretimi yıllık %6,3 artışla 12,7 milyon mt ve Güney Kore’nin ham çelik üretimi yıllık %0,7 artışla 5,2 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Öte yandan AB-27 ülkeleri Şubat ayında yıllık %3,9 artışla 10,7 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Aynı ayda Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %8,6 artışla 2,9 milyon mt oldu.

Türkiye söz konusu ayda yıllık %5,6 düşüşle 2,9 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. BDT’nin ham çelik üretimi yıllık %1,9 düşerek 6,7 milyon mt olurken, Rusya’nın tahmini ham çelik üretimi yıllık %3,4 düşüşle 5,8 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda Kuzey Amerika’nın ham çelik üretimi yıllık bazda %6,3 düşüşle 8,2 milyon mt olurken, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %7 düşüşle 6 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi 2024 yılının Şubat ayına kıyasla %3,2 düşüşle 3,4 milyon mt seviyesinde olurken, Brezilya yıllık %1,6 düşüşle 2,7 milyon mt ham çelik üretti.

Şubat ayında Afrika’nın ham çelik üretimi yıllık %7,9 artışla 1,9 milyon seviyesine çıktı. Orta Doğu ise yıllık %11,5 düşüşle 3,7 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

Küresel ham çelik üretim dağılımı - Şubat 2025 - İlk 10 ülke