Dünya ham çelik üretimi Şubat ayında %5,7 düştü

Çarşamba, 23 Mart 2022 13:54:14 (GMT+3) | İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) dünya ham çelik üretiminin bu yılın Şubat ayında yıllık %5,7 düşüşle 142,7 milyon mt olduğunu açıkladı.

Şubat ayında Asya’nın ham çelik üretimi 2021 yılının Ocak ayına kıyasla %7,1 düşüşle 102,6 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda Çin’in tahmini ham çelik üretimi yıllık %10 düşüşle 75 milyon mt; Japonya’nın ham çelik üretimi yıllık %2,3 düşüşle 7,3 milyon mt; Hindistan’ın ham çelik üretimi yıllık %7,6 artışla 10,1 milyon mt ve Güney Kore’nin ham çelik üretimi yıllık %6 düşüşle 5,2 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Öte yandan AB-27 ülkeleri Şubat ayında yıllık %2,5 düşüşle 11,7 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %3,8 artışla 3,2 milyon mt oldu.

Türkiye söz konusu ayda yıllık %3,3 düşüşle 3 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. BDT’nin ham çelik üretimi yıllık %5,8 düşerek 7,7 milyon mt olurken, Rusya’nın tahmini ham çelik üretimi yıllık %1,4 düşüşle 5,8 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda Kuzey Amerika yıllık %1,8 artışla 8,8 milyon mt ham çelik üretirken, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %1,4 artışla 6,4 milyon mt oldu. Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi ise 2021 yılının aynı ayına kıyasla %7 düşüşle 3,3 milyon mt seviyesine gerilerken, Brezilya yıllık %6,9 düşüşle 2,7 milyon mt ham çelik üretti.

Söz konusu ayda Afrika’nın ham çelik üretimi yıllık %4,1 artışla 1,3 milyon seviyesinde kaydedildi. Orta Doğu yıllık %2,8 artışla 3,5 milyon mt ham çelik üretirken, İran’ın tahmini ham çelik üretimi yıllık %3,7 artışla 2,5 milyon mt oldu.