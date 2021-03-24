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Dünya ham çelik üretimi Şubat ayında %4,1 arttı

Çarşamba, 24 Mart 2021 10:05:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Dünya Çelik Birliği (worldsteel), bu yıl Şubat ayında dünya ham çelik üretiminin yıllık bazda %4,1 artış göstererek 150,2 milyon mt olduğunu açıkladı.

Bu yıl Ocak-Şubat döneminde dünya ham çelik üretimi yıllık %6,6 artışla 315 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şubat ayında Asya’da gerçekleşen ham çelik üretimi önceki yılın aynı ayına göre %7,5 artışla 109,7 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda Çin’in ham çelik üretimi yıllık %10,9 artışla 83 milyon mt, Japonya’nın ham çelik üretimi yıllık %5,6 düşüşle 7,5 milyon mt, Hindistan’ın ham çelik üretimi %3,1 düşüşle 9,1 milyon mt ve Güney Kore’nin ham çelik üretimi yıllık %1,2 artışla 5,5 milyon mt olarak kaydedildi.

Öte yandan, AB-27 ülkeleri Şubat ayında yıllık %7,1 düşüşle 11,9 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %10,4 düşüşle 3,1 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Türkiye söz konusu ayda yıllık %5,9 artışla 3 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. BDT ülkelerinin ham çelik üretimi yıllık bazda %1,5 düşüş göstererek 8 milyon mt olurken, Rusya söz konusu dönemde yıllık %1,3 düşüşle 5,7 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

Kuzey Amerika ülkeleri Şubat ayında yıllık bazda %8,9 düşüşle 8,8 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Aynı ayda ABD yıllık %10,9 düşüşle 6,3 milyon mt ham çelik üretti. Söz konusu ayda Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi ise 2020 yılının aynı ayına göre %2,2 artışla 3,5 milyon mt olurken, Brezilya yıllık %3,8 artışla 2,8 milyon mt ham çelik üretti.

Söz konusu ayda Afrika yıllık %6,4 düşüşle 1,2 milyon mt ham çelik üretti. Şubat ayında Orta Doğu yıllık %0,9 düşüşle 3,2 milyon mt ham çelik üretirken, İran yıllık %11,5 artışla 2,3 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.


Etiketler: çelik üretimi  ham çelik  Avrupa  |  benzer haberler »


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