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Dünya ham çelik üretimi Ocak ayında %6,1 düştü

Salı, 22 Şubat 2022 16:54:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) dünya ham çelik üretiminin bu yılın Ocak ayında yıllık %6,1 düşüşle 155 milyon mt olduğunu açıkladı.

Ocak ayında Asya’nın ham çelik üretimi 2021 yılının Ocak ayına kıyasla %8,2 düşüşle 111,7 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda Çin’in ham çelik üretimi yıllık %11,2 düşüşle 81,7 milyon mt; Japonya’nın ham çelik üretimi yıllık %2,1 düşüşle 7,8 milyon mt; Hindistan’ın ham çelik üretimi yıllık %4,7 artışla 10,8 milyon mt ve Güney Kore’nin ham çelik üretimi yıllık %1 düşüşle 6 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Öte yandan AB-27 ülkeleri Ocak ayında yıllık %6,8 düşüşle 11,5 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %1,4 düşüşle 3,3 milyon mt oldu.

Türkiye söz konusu ayda yıllık %7,8 düşüşle 3,5 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. BDT’nin ham çelik üretimi yıllık %2,1 artış göstererek 9 milyon mt olurken, Rusya’nın tahmini ham çelik üretimi yıllık bazda %3,3 artışla 6,6 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Kuzey Amerika Ocak ayında yıllık %2,5 artışla 10 milyon mt ham çelik üretti. Aynı ayda, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %4,2 artışla 7,3 milyon mt oldu. Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi ise 2021 yılının aynı ayına kıyasla %3,3 düşüşle 3,7 milyon mt olurken, Brezilya yıllık %4,8 düşüşle 2,9 milyon mt ham çelik üretti.

Söz konusu ayda Afrika’nın ham çelik üretimi yıllık %3,3 artışla 1,2 milyon seviyesinde kaydedildi. Orta Doğu yıllık %16,1 artışla 3,9 milyon mt ham çelik üretirken, İran’ın tahmini ham çelik üretimi yıllık %20,3 artışla 2,8 milyon mt oldu.


Etiketler: çelik üretimi  ham çelik  Avrupa  |  benzer haberler »

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