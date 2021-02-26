Dünya ham çelik üretimi Ocak ayında %4,8 arttı

Cuma, 26 Şubat 2021 10:10:15 (GMT+3) | İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel), bu yıl Ocak ayında dünya ham çelik üretiminin yıllık bazda %4,8 artış göstererek 162,9 milyon mt olduğunu açıkladı.

Ocak ayında Asya’da gerçekleşen ham çelik üretimi önceki yılın aynı ayına göre %6,3 artışla 119 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda Çin’in ham çelik üretimi yıllık %6,8 artışla 90,2 milyon mt, Japonya’nın ham çelik üretimi yıllık %3,9 düşüşle 7,9 milyon mt, Hindistan’ın ham çelik üretimi %7,6 artışla 10 milyon mt ve Güney Kore’nin ham çelik üretimi yıllık %4,9 artışla 6 milyon mt olarak kaydedildi.

Öte yandan, AB-27 ülkeleri Ocak ayında yıllık %0,4 düşüşle 12,2 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %6 artışla 3,3 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Türkiye söz konusu ayda yıllık %12,7 artışla 3,4 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. BDT ülkelerinin ham çelik üretimi yıllık bazda %4,5 artış göstererek 9,2 milyon mt olurken, Rusya söz konusu dönemde yıllık %6,5 artışla 6,7 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

Kuzey Amerika ülkeleri Ocak ayında yıllık bazda %7 düşüşle 9,6 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Aynı yılda ABD yıllık %9,9 düşüşle 6,9 milyon mt ham çelik üretti. Söz konusu ayda Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi ise 2020 yılının aynı ayına göre %11,4 artışla 3,8 milyon mt olurken, Brezilya yıllık %10,8 artışla 3 milyon mt ham çelik üretti.

Söz konusu ayda Afrika yıllık %7,9 düşüşle 1,2 milyon mt ham çelik üretti. Ocak ayında Orta Doğu yıllık %1,5 artışla 3,6 milyon mt ham çelik üretirken, İran yıllık %10,2 artışla 2,6 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.