Salzgitter jeopolitik belirsizliklere rağmen 2026'nın ilk yarısında net kâra döndü

Alman çelik üreticisi Salzgitter Group, bu yılın ilk yarısına ilişkin yayımladığı mali sonuçlarında özellikle Orta Doğu'daki çatışmalar sebebiyle yaşanan jeopolitik belirsizliklerin yanı sıra başlıca sektörlerde devam eden zayıf talebin söz konusu dönemi şekillendirdiğini ifade etti. Ayrıca zorlu piyasa koşullarına rağmen çelik üretim ve çelik işleme birimlerinin sonuçlarının iyileştiğine dikkat çekti.

Salzgitter, gelecekteki konumunu güvence altına almak amacıyla birimlerinin performansını sürdürülebilir bir şekilde iyileştirmek için tasarlanan “P28” adlı kâr artırma programını uygulamaya devam ettiğini belirtti. Bununla birlikte bir önceki” Performance 2026” programında alınan önlemler de dahil olmak üzere 2028 yılına kadar tedarik, lojistik, satış ve teknoloji alanlarında yapılacak verimlilik ve süreç iyileştirmelerinden toplam 575 milyon € elde edeceğini tahmin ettiğini, P28 programının 2026 yılının ilk yarısında 97 milyon € ek kazanç sağladığını ve yılın tamamında en az 122 milyon € elde etmeyi beklediğini vurguladı.

İlk yarıda şirket, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 88,9 milyon € net zarara kıyasla 43,5 milyon € net kâr açıklarken, satış geliri ise yıllık %1,6 azalarak 4,59 milyar € seviyesine geriledi. Bununla birlikte Salzgitter'in AVFÖK'ü, 2025 yılının ilk yarısında kaydedilen 116,8 milyon €'ya kıyasla 277,7 milyon € seviyesine yükseldi.

Öte yandan aynı dönemde şirketin ham çelik üretimi yıllık %3,7 artarak 3,03 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Salzgitter ayrıca 2026 yılında satış gelirinin yaklaşık 10 milyar € ve AVFÖK'ünün 725-825 milyon € seviyelerinde yer almasını beklediğini de bildirdi.