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Almanya’nın ham çelik üretimi 2026’nın Ocak-Mayıs döneminde %8,8 arttı

Pazartesi, 22 Haziran 2026 12:05:36 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya Çelik Federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından yayımlanan verilere göre yerel ham çelik üretimi bu yılın Mayıs ayında yıllık %7,3 artışla 3,20 milyon mt seviyesine çıktı. Bu yılın ilk beş ayında ise ham çelik üretimi yıllık %8,8 yükselerek 15,70 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yerel pik demir üretimi yıllık %6,9 artışla 1,96 milyon mt ve yılın Ocak-Mayıs döneminde yıllık %9,8 artışla 9,89 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Aynı ayda sıcak haddelenmiş çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %0,4 düşerek 2,65 milyon mt seviyesinde yer alırken, Ocak-Mayıs döneminde ise yıllık %4,9 artışla 13,42 milyon mt seviyesine çıktı.

WV Stahl, son aylarda görülen olumlu gelişmelere rağmen tam anlamıyla bir toparlanmadan söz etmek için henüz erken olduğunu belirtti. Yıllık ham çelik üretiminin şu an 37,7 milyon mt seviyesinde yer aldığını ve çelik sektöründe kapasite kullanım oranlarının yeterli düzeye ulaşabilmesi için genel olarak gerekli kabul edilen 40 milyon mt eşiğinin altında kaldığını ifade etti.


Etiketler: Ham Çelik Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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