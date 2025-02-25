Dünya ham çelik üretimi Ocak ayında %4,4 düştü

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) dünya ham çelik üretiminin bu yılın Ocak ayında aylık %4,6 artış ve yıllık %4,4 düşüşle 151,4 milyon mt olduğunu açıkladı.

Ocak ayında Asya’nın ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %4,5 düşüşle 112,3 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda Çin’in ham çelik üretimi yıllık %5,6 düşüşle 81,9 milyon mt; Japonya’nın ham çelik üretimi yıllık %6,6 düşüşle 6,8 milyon mt; Hindistan’ın ham çelik üretimi yıllık %6,8 artışla 13,6 milyon mt ve Güney Kore’nin ham çelik üretimi yıllık %8,8 düşüşle 5,2 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Öte yandan AB-27 ülkeleri Ocak ayında yıllık %3,3 düşüşle 10,3 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Aynı ayda Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %8,8 düşüşle 2,8 milyon mt oldu.

Türkiye söz konusu ayda yıllık %1,2 düşüşle 3,2 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. BDT’nin ham çelik üretimi yıllık %1,4 artarak 7 milyon mt olurken, Rusya’nın tahmini ham çelik üretimi yıllık %0,6 düşüşle 6 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda Kuzey Amerika’nın ham çelik üretimi yıllık bazda %0,5 düşüşle 9 milyon mt olurken, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %1,2 artışla 6,6 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi 2024 yılının Ocak ayına kıyasla %9,8 düşüşle 3,2 milyon mt seviyesine gerilerken, Brezilya yıllık %4,5 düşüşle 2,6 milyon mt ham çelik üretti.

Ocak ayında Afrika’nın ham çelik üretimi yıllık %3,5 düşüşle 1,9 milyon seviyesine geriledi. Orta Doğu ise yıllık %15,3 düşüşle 4,2 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

Küresel ham çelik üretim dağılımı - Ocak 2025 - İlk 10 ülke