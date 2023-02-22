Dünya ham çelik üretimi Ocak ayında %3,3 düştü

Çarşamba, 22 Şubat 2023 15:33:42 (GMT+3) | İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) dünya ham çelik üretiminin bu yılın Ocak ayında yıllık %3,3 düşüşle 145,3 milyon mt olduğunu açıkladı.

Ocak ayında Asya’nın ham çelik üretimi 2022 yılının Ocak ayına kıyasla %0,2 düşüşle 107,5 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda Çin’in ham çelik üretimi yıllık %2,3 artışla 79,5 milyon mt; Japonya’nın ham çelik üretimi yıllık %6,9 düşüşle 7,2 milyon mt; Hindistan’ın ham çelik üretimi yıllık %0,2 düşüşle 10,9 milyon mt ve Güney Kore’nin ham çelik üretimi yıllık %9,8 düşüşle 5,5 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Öte yandan AB-27 ülkeleri Ocak ayında yıllık %15,2 düşüşle 10,3 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %10,2 düşüşle 2,9 milyon mt oldu.

Türkiye söz konusu ayda yıllık %17,6 düşüşle 2,6 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. BDT’nin ham çelik üretimi yıllık %24,9 düşüş göstererek 6,5 milyon mt olurken, Rusya’nın tahmini ham çelik üretimi yıllık bazda %8,9 düşüşle 5,8 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Kuzey Amerika Ocak ayında yıllık %5,6 düşüşle 9,1 milyon mt ham çelik üretti. Aynı ayda ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %6,8 düşüşle 6,5 milyon mt oldu. Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi ise 2022 yılının aynı ayına kıyasla %0,6 düşüşle 3,6 milyon mt olurken, Brezilya yıllık %4,9 düşüşle 2,8 milyon mt ham çelik üretti.

Söz konusu ayda Afrika’nın ham çelik üretimi yıllık %4,9 düşüşle 1,2 milyon seviyesinde kaydedildi. Orta Doğu yıllık %19,7 artışla 3,8 milyon mt ham çelik üretirken, İran’ın tahmini ham çelik üretimi yıllık %27,7 artışla 2,7 milyon mt oldu.