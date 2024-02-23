Dünya ham çelik üretimi Ocak ayında %1,6 düştü

Cuma, 23 Şubat 2024 13:27:47 (GMT+3) | İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) dünya ham çelik üretiminin bu yılın Ocak ayında aylık %8,2 artış ve yıllık %1,6 artışla 148,1 milyon mt olduğunu açıkladı.

Ocak ayında Asya’nın ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %3,6 düşüşle 107,6 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda Çin’in ham çelik üretimi yıllık %6,6 düşüşle 77,2 milyon mt; Japonya’nın ham çelik üretimi yıllık %0,6 artışla 7,3 milyon mt; Hindistan’ın ham çelik üretimi yıllık %7,3 artışla 12,5 milyon mt ve Güney Kore’nin ham çelik üretimi yıllık %1,7 artışla 5,7 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Öte yandan AB-27 ülkeleri Ocak ayında yıllık %1,8 düşüşle 10,2 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Aynı ayda Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %0,9 düşüşle 2,9 milyon mt oldu.

Türkiye söz konusu ayda yıllık %24,7 artışla 3,2 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. BDT’nin ham çelik üretimi yıllık %4 artarak 7,2 milyon mt olurken, Rusya’nın tahmini ham çelik üretimi yıllık %1,2 artışla 6,2 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda Kuzey Amerika’nın ham çelik üretimi yıllık bazda %2,1 düşüşle 9,2 milyon mt olurken, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %0,3 düşüşle 6,8 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi 2023 yılının Ocak ayına kıyasla %6,3 düşüşle 3,4 milyon mt seviyesine gerilerken, Brezilya yıllık %7,2 düşüşle 2,5 milyon mt ham çelik üretti.

Ocak ayında Afrika’nın ham çelik üretimi yıllık %16,3 artışla 2 milyon seviyesine yükseldi. Orta Doğu ise yıllık %23,1 artışla 4,7 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.