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Dünya ham çelik üretimi Nisan ayında %23,3 arttı

Cuma, 21 Mayıs 2021 15:46:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Dünya Çelik Birliği (worldsteel), bu yıl Nisan ayında dünya ham çelik üretiminin yıllık bazda %23,3 artış göstererek 169,5 milyon mt olduğunu açıkladı.

Bu yıl Ocak-Nisan döneminde dünya ham çelik üretimi yıllık %13,7 artışla 662,8 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Nisan ayında Asya’da gerçekleşen ham çelik üretimi önceki yılın aynı ayına göre %19,2 artışla 125 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda Çin’in ham çelik üretimi yıllık %13,4 artışla 97,9 milyon mt, Japonya’nın ham çelik üretimi yıllık %18,9 artışla 7,8 milyon mt, Hindistan’ın ham çelik üretimi %152,1 artışla 8,3 milyon mt ve Güney Kore’nin ham çelik üretimi yıllık %15,4 artışla 5,9 milyon mt olarak kaydedildi.

Öte yandan, AB-27 ülkeleri Nisan ayında yıllık %42,8 artışla 12,9 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %31,5 artışla 3,4 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Türkiye söz konusu ayda yıllık %46,6 artışla 3,3 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. BDT ülkelerinin ham çelik üretimi yıllık bazda %20,7 artış göstererek 9 milyon mt olurken, Rusya söz konusu dönemde yıllık %15,1 artışla 6,5 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

Kuzey Amerika ülkeleri Nisan ayında yıllık bazda %38,2 artışla 9,7 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Aynı ayda ABD yıllık %43 artışla 6,9 milyon mt ham çelik üretti. Söz konusu ayda Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi ise 2020 yılının aynı ayına göre %70,9 artışla 3,8 milyon mt olurken, Brezilya yıllık %59,3 artışla 3,1 milyon mt ham çelik üretti.

Söz konusu ayda Afrika yıllık %93,9 artışla 1,3 milyon mt ham çelik üretti. Nisan ayında Orta Doğu yıllık %15,3 artışla 3,5 milyon mt ham çelik üretirken, İran yıllık %6,4 artışla 2,5 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.


Etiketler: Avrupa  ham çelik  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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