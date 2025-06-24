 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Dünya...

Dünya ham çelik üretimi 2025'in Mayıs ayında %3,8 geriledi

Salı, 24 Haziran 2025 13:07:09 (GMT+3)   |   İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) dünya ham çelik üretiminin bu yılın Mayıs ayında yıllık %3,8 düşüşle 158,8 milyon mt olduğunu açıkladı.

Yılın Ocak-Mayıs döneminde dünya ham çelik üretimi %1,3 düşüşle 784 milyon mt seviyesine geriledi.

Mayıs ayında Asya’nın ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %4,7 düşüşle 116,6 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda Çin’in ham çelik üretimi yıllık %6,9 düşüşle 86,6 milyon mt; Japonya’nın ham çelik üretimi yıllık %4,7 düşüşle 6,8 milyon mt; Hindistan’ın ham çelik üretimi yıllık %9,7 artışla 13,5 milyon mt ve Güney Kore’nin ham çelik üretimi yıllık %1,7 düşüşle 5,1 milyon mt seviyelerinde yer aldı. 

Öte yandan AB-27 ülkeleri Mayıs ayında yıllık %3,1 düşüşle 11,4 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Aynı ayda Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %6,4 düşüşle 3 milyon mt oldu. 

Türkiye söz konusu ayda yıllık %2,8 düşüşle 3,1 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. BDT’nin ham çelik üretimi yıllık %8,1 düşerek 7 milyon mt olurken, Rusya’nın tahmini ham çelik üretimi yıllık %6,9 düşüşle 5,8 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda Kuzey Amerika’nın ham çelik üretimi yıllık bazda %3,4 artışla 9,5 milyon mt olurken, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %1,7 artışla 7 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi 2024 yılının Mayıs ayına kıyasla %4,2 artışla 3,4 milyon mt seviyesinde olurken, Brezilya yıllık %6 artışla 2,7 milyon mt ham çelik üretti. 

Mayıs ayında Afrika’nın ham çelik üretimi yıllık %5,5 artışla 1,9 milyon seviyesine çıktı. Orta Doğu ise yıllık %5,3 artışla 5,4 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

Küresel ham çelik üretim dağılımı - Mayıs 2025

Küresel ham çelik üretim dağılımı - Mayıs 2025

Etiketler: Ham Çelik Dünya Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,2 yükseldi - 25. Hafta, 2025

24 Haz | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Mayıs’ta %4,7 azaldı

23 Haz | Çelik Haberler

Brezilya’nın ham çelik üretimi Mayıs’ta %5 yükseldi

23 Haz | Çelik Haberler

İtalya’nın ham çelik üretimi Mayıs ayında yavaşladı

19 Haz | Çelik Haberler

Çin’in ham çelik üretimi Ocak-Mayıs döneminde %1,7 düştü ama Mayıs ayında toparlandı 

17 Haz | Çelik Haberler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,1 düştü

17 Haz | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Haziran ayının başında %3,2 yükseldi, stoklar arttı

16 Haz | Çelik Haberler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,6 arttı

10 Haz | Çelik Haberler

Ukrayna’nın pik demir üretimi Ocak-Mayıs döneminde %5,9 yükseldi

10 Haz | Çelik Haberler

Ukraynalı Zaporizhstal’in üretimi Ocak-Mayıs döneminde yükseldi

03 Haz | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis