Dünya ham çelik üretimi 2025'in Mayıs ayında %3,8 geriledi

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) dünya ham çelik üretiminin bu yılın Mayıs ayında yıllık %3,8 düşüşle 158,8 milyon mt olduğunu açıkladı.

Yılın Ocak-Mayıs döneminde dünya ham çelik üretimi %1,3 düşüşle 784 milyon mt seviyesine geriledi.

Mayıs ayında Asya’nın ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %4,7 düşüşle 116,6 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda Çin’in ham çelik üretimi yıllık %6,9 düşüşle 86,6 milyon mt; Japonya’nın ham çelik üretimi yıllık %4,7 düşüşle 6,8 milyon mt; Hindistan’ın ham çelik üretimi yıllık %9,7 artışla 13,5 milyon mt ve Güney Kore’nin ham çelik üretimi yıllık %1,7 düşüşle 5,1 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Öte yandan AB-27 ülkeleri Mayıs ayında yıllık %3,1 düşüşle 11,4 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Aynı ayda Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %6,4 düşüşle 3 milyon mt oldu.

Türkiye söz konusu ayda yıllık %2,8 düşüşle 3,1 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. BDT’nin ham çelik üretimi yıllık %8,1 düşerek 7 milyon mt olurken, Rusya’nın tahmini ham çelik üretimi yıllık %6,9 düşüşle 5,8 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda Kuzey Amerika’nın ham çelik üretimi yıllık bazda %3,4 artışla 9,5 milyon mt olurken, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %1,7 artışla 7 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi 2024 yılının Mayıs ayına kıyasla %4,2 artışla 3,4 milyon mt seviyesinde olurken, Brezilya yıllık %6 artışla 2,7 milyon mt ham çelik üretti.

Mayıs ayında Afrika’nın ham çelik üretimi yıllık %5,5 artışla 1,9 milyon seviyesine çıktı. Orta Doğu ise yıllık %5,3 artışla 5,4 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

Küresel ham çelik üretim dağılımı - Mayıs 2025