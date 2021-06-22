Dünya ham çelik üretimi Mayıs ayında %16,5 arttı

Salı, 22 Haziran 2021 14:03:47 (GMT+3) | İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel), bu yıl Mayıs ayında dünya ham çelik üretiminin yıllık bazda %16,5 artış göstererek 174,4 milyon mt olduğunu açıkladı.

Bu yıl Ocak-Mayıs döneminde dünya ham çelik üretimi yıllık %14,5 artışla 837,5 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Mayıs ayında Asya’da gerçekleşen ham çelik üretimi önceki yılın aynı ayına göre %11,7 artışla 128,4 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda Çin’in ham çelik üretimi yıllık %6,6 artışla 99,5 milyon mt, Japonya’nın ham çelik üretimi yıllık %42,2 artışla 8,4 milyon mt, Hindistan’ın ham çelik üretimi %46,9 artışla 9,2 milyon mt ve Güney Kore’nin ham çelik üretimi yıllık %10,5 artışla 6 milyon mt olarak kaydedildi.

Öte yandan, AB-27 ülkeleri Mayıs ayında yıllık %32,7 artışla 13,5 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %35,5 artışla 3,5 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Türkiye söz konusu ayda yıllık %42,4 artışla 3,2 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. BDT ülkelerinin ham çelik üretimi yıllık bazda %14,8 artış göstererek 9,1 milyon mt olurken, Rusya söz konusu dönemde yıllık %14 artışla 6,6 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

Kuzey Amerika ülkeleri Mayıs ayında yıllık bazda %47,7 artışla 10,1 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Aynı ayda ABD yıllık %47,6 artışla 7,2 milyon mt ham çelik üretti. Söz konusu ayda Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi ise 2020 yılının aynı ayına göre %49,7 artışla 3,9 milyon mt olurken, Brezilya yıllık %40,1 artışla 3,2 milyon mt ham çelik üretti.

Söz konusu ayda Afrika yıllık %65,1 artışla 1,3 milyon mt ham çelik üretti. Mayıs ayında Orta Doğu yıllık %16,8 artışla 3,7 milyon mt ham çelik üretirken, İran yıllık %7,7 artışla 2,6 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.