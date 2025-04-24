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Dünya ham çelik üretimi Mart’ta %2,9 yükseldi

Perşembe, 24 Nisan 2025 11:26:37 (GMT+3)   |   İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) dünya ham çelik üretiminin bu yılın Mart ayında yıllık %2,9 artışla 166,1 milyon mt olduğunu açıkladı.

Yılın Ocak-Mart döneminde dünya ham çelik üretimi %0,4 düşüşle 468,6 milyon mt seviyesine geriledi.

Mart ayında Asya’nın ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %3,9 artışla 123,6 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda Çin’in ham çelik üretimi yıllık %4,6 artışla 92,8 milyon mt; Japonya’nın ham çelik üretimi yıllık %0,2 artışla 7,2 milyon mt; Hindistan’ın ham çelik üretimi yıllık %7 artışla 13,8 milyon mt ve Güney Kore’nin ham çelik üretimi yıllık %5,3 düşüşle 5 milyon mt seviyelerinde yer aldı. 

Öte yandan AB-27 ülkeleri Mart ayında yıllık %0,2 artışla 11,7 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Aynı ayda Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %11,7 düşüşle 3,1 milyon mt oldu. 

Türkiye söz konusu ayda yıllık %2,8 düşüşle 3,1 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. BDT’nin ham çelik üretimi yıllık %3,5 düşerek 7,1 milyon mt olurken, Rusya’nın tahmini ham çelik üretimi yıllık %3,2 düşüşle 6,2 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda Kuzey Amerika’nın ham çelik üretimi yıllık bazda %1,4 artışla 9,2 milyon mt olurken, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %1,5 düşüşle 6,7 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi 2024 yılının Mart ayına kıyasla %6,5 artışla 3,7 milyon mt seviyesinde olurken, Brezilya yıllık %6,6 artışla 2,9 milyon mt ham çelik üretti. 

Mart ayında Afrika’nın ham çelik üretimi yıllık %0,6 artışla 1,9 milyon seviyesine çıktı. Orta Doğu ise yıllık %1,9 artışla 5,3 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

Küresel ham çelik üretim dağılımı - Mart 2025 - İlk 10 ülke

Küresel ham çelik üretim dağılımı - Mart 2025

Etiketler: Ham Çelik Dünya Çelik Üretimi 

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