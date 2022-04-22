Dünya ham çelik üretimi Mart ayında %5,8 düştü

Cuma, 22 Nisan 2022 15:07:19 (GMT+3) | İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) dünya ham çelik üretiminin bu yılın Mart ayında yıllık %5,8 düşüşle 161 milyon mt olduğunu açıkladı.

Mart ayında Asya’nın ham çelik üretimi 2021 yılının Mart ayına kıyasla %5 düşüşle 118,6 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda Çin’in tahmini ham çelik üretimi yıllık %6,4 düşüşle 88,3 milyon mt; Japonya’nın ham çelik üretimi yıllık %4,3 düşüşle 8 milyon mt; Hindistan’ın ham çelik üretimi yıllık %4,4 artışla 10,9 milyon mt ve Güney Kore’nin ham çelik üretimi yıllık %6,1 düşüşle 5,7 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Öte yandan AB-27 ülkeleri Mart ayında yıllık %8,5 düşüşle 12,8 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %11,8 düşüşle 3,3 milyon mt oldu.

Türkiye söz konusu ayda yıllık %2,9 düşüşle 3,3 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. BDT’nin ham çelik üretimi yıllık %19,2 düşerek 7,4 milyon mt olurken, Rusya’nın tahmini ham çelik üretimi yıllık %1,8 düşüşle 6,6 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda Kuzey Amerika yıllık %2,8 düşüşle 9,7 milyon mt ham çelik üretirken, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %1,7 düşüşle 7 milyon mt oldu. Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi ise 2021 yılının aynı ayına kıyasla %1,7 artışla 3,7 milyon mt seviyesine gerilerken, Brezilya yıllık %5,4 artışla 3 milyon mt ham çelik üretti.

Söz konusu ayda Afrika’nın ham çelik üretimi yıllık %17,1 düşüşle 1,2 milyon seviyesinde kaydedildi. Orta Doğu yıllık %3,5 düşüşle 3,5 milyon mt ham çelik üretirken, İran’ın tahmini ham çelik üretimi yıllık %6,1 düşüşle 2,3 milyon mt oldu.