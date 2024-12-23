Dünya ham çelik üretimi Kasım’da %0,8 yükseldi

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) dünya ham çelik üretiminin bu yılın Kasım ayında yıllık %0,8 artışla 146,8 milyon mt olduğunu açıkladı.

Yılın Ocak-Kasım döneminde dünya ham çelik üretimi %1,4 düşüşle 1,69 milyar mt seviyesine geriledi.

Kasım ayında Asya’nın ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %2 artışla 107,4 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda Çin’in ham çelik üretimi yıllık %2,5 artışla 78,4 milyon mt; Japonya’nın ham çelik üretimi yıllık %3,1 düşüşle 6,9 milyon mt; Hindistan’ın ham çelik üretimi yıllık %4,5 artışla 12,4 milyon mt ve Güney Kore’nin ham çelik üretimi yıllık %3,6 düşüşle 5,2 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Öte yandan AB-27 ülkeleri Kasım ayında yıllık %3,9 artışla 10,7 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Aynı ayda Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %8,6 artışla 2,9 milyon mt oldu.

Türkiye söz konusu ayda yıllık %0,7 artışla 3 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. BDT’nin ham çelik üretimi yıllık %7,8 düşerek 6,5 milyon mt olurken, Rusya’nın tahmini ham çelik üretimi yıllık %9,2 düşüşle 5,5 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda Kuzey Amerika’nın ham çelik üretimi yıllık bazda %5,2 düşüşle 8,5 milyon mt olurken, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %2,8 düşüşle 6,4 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi 2023 yılının Kasım ayına kıyasla %3,4 düşüşle 3,4 milyon mt seviyesinde olurken, Brezilya yıllık %1,9 artışla 2,8 milyon mt ham çelik üretti.

Kasım ayında Afrika’nın ham çelik üretimi yıllık %5 düşüşle 1,8 milyon seviyesine geriledi. Orta Doğu ise yıllık %2,7 artışla 5,1 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.