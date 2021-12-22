Dünya ham çelik üretimi Kasım ayında %9,9 düştü

Çarşamba, 22 Aralık 2021 14:03:09 (GMT+3) | İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel), dünya ham çelik üretiminin bu yılın Kasım ayında yıllık %9,9 düşüşle 143,3 milyon mt olduğunu açıkladı.

Bu yıl Ocak-Kasım döneminde, dünya ham çelik üretimi yıllık %4,5 artışla 1,75 milyar mt seviyesinde yer aldı.

Kasım ayında, Asya’nın ham çelik üretimi, 2020 yılının Kasım ayına kıyasla %15,5 düşüşle 98,3 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda, Çin’in ham çelik üretimi yıllık %22 düşüşle 69,3 milyon mt; Japonya’nın ham çelik üretimi yıllık %10,7 artışla 8 milyon mt; Hindistan’ın ham çelik üretimi yıllık %2,2 artışla 9,8 milyon mt ve Güney Kore’nin ham çelik üretimi yıllık %2,7 artışla 5,9 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Öte yandan, AB-27 ülkeleri Kasım ayında yıllık %3,7 artışla 12,9 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde, Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %0,3 düşüşle 3,4 milyon mt oldu.

Türkiye, söz konusu ayda, yıllık %6,1 artışla 3,4 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. BDT’nin ham çelik üretimi yıllık %5,8 artış göstererek 8,8 milyon mt olurken, Rusya’nın tahmini ham çelik üretimi yıllık %9,4 artışla 6,5 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Kuzey Amerika, Kasım ayında, yıllık %9,3 artışla 9,7 milyon mt ham çelik üretti. Aynı ayda, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %13,8 artışla 7,2 milyon mt oldu. Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi ise 2020 yılının aynı ayına kıyasla %3,5 artışla 3,9 milyon mt olurken, Brezilya yıllık %2,5 artışla 3,1 milyon mt ham çelik üretti.

Söz konusu ayda, Afrika’nın ham çelik üretimi yıllık %37,4 artışla 1,5 milyon seviyesinde kaydedildi. Orta Doğu yıllık %5,3 düşüşle 3,8 milyon mt ham çelik üretirken, İran’ın tahmini ham çelik üretimi yıllık %5,2 düşüşle 2,7 milyon mt oldu.