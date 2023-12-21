Dünya ham çelik üretimi Kasım ayında %3,3 arttı

Perşembe, 21 Aralık 2023 13:42:47 (GMT+3) | İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) dünya ham çelik üretiminin bu yılın Kasım ayında aylık %3,2 düşüş ve yıllık %3,3 artışla 145,5 milyon mt olduğunu açıkladı.

Yılın Ocak-Kasım döneminde dünya ham çelik üretimi yıllık %0,5 artışla 1,71 milyar mt seviyesinde yer aldı.

Kasım ayında Asya’nın ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %2,2 artışla 104,8 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda Çin’in ham çelik üretimi yıllık %0,4 artışla 76,1 milyon mt; Japonya’nın ham çelik üretimi yıllık %0,9 düşüşle 7,1 milyon mt; Hindistan’ın ham çelik üretimi yıllık %11,4 artışla 11,7 milyon mt ve Güney Kore’nin ham çelik üretimi yıllık %11,9 artışla 5,5 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Öte yandan AB-27 ülkeleri Kasım ayında yıllık %3,2 artışla 10,6 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Aynı ayda Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %2,4 düşüşle 2,7 milyon mt oldu.

Türkiye söz konusu ayda yıllık %25,4 artışla 3 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. BDT’nin ham çelik üretimi yıllık %14,8 artarak 7,4 milyon mt olurken, Rusya’nın tahmini ham çelik üretimi yıllık %12,5 artışla 6,4 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda Kuzey Amerika’nın ham çelik üretimi yıllık bazda %3,1 artışla 8,9 milyon mt olurken, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %6,1 artışla 6,6 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi 2022 yılının Kasım ayına kıyasla %0,5 artışla 3,5 milyon mt seviyesine gerilerken, Brezilya yıllık %3,8 artışla 2,7 milyon mt ham çelik üretti.

Kasım ayında Afrika’nın ham çelik üretimi yıllık %3,1 artışla 1,8 milyon seviyesine yükseldi. Orta Doğu ise yıllık %4 artışla 4,8 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.