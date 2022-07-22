Dünya ham çelik üretimi Haziran ayında %5,9 düştü

Cuma, 22 Temmuz 2022 14:04:58 (GMT+3) | İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) dünya ham çelik üretiminin bu yılın Haziran ayında yıllık %5,9 düşüşle 158,1 milyon mt olduğunu açıkladı.

Haziran ayında Asya’nın ham çelik üretimi 2021 yılının Haziran ayına kıyasla %3,1 düşüşle 118,8 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda Çin’in tahmini ham çelik üretimi yıllık %3,3 düşüşle 90,7 milyon mt; Japonya’nın ham çelik üretimi yıllık %8,1 düşüşle 7,4 milyon mt; Hindistan’ın ham çelik üretimi yıllık %6,3 artışla 10 milyon mt ve Güney Kore’nin ham çelik üretimi yıllık %6 düşüşle 5,6 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Öte yandan AB-27 ülkeleri Haziran ayında yıllık %12,2 düşüşle 11,8 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %7 düşüşle 3,2 milyon mt oldu.

Türkiye söz konusu ayda yıllık %13,1 düşüşle 2,9 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. BDT’nin ham çelik üretimi yıllık %34,3 düşerek 5,9 milyon mt olurken, Rusya’nın tahmini ham çelik üretimi yıllık %22,2 düşüşle 5 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda Kuzey Amerika yıllık %2,4 düşüşle 9,6 milyon mt ham çelik üretirken, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %4,2 düşüşle 6,9 milyon mt oldu. Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi ise 2021 yılının aynı ayına kıyasla %4,9 düşüşle 3,7 milyon mt seviyesine gerilerken, Brezilya yıllık %6,1 düşüşle 2,9 milyon mt ham çelik üretti.

Söz konusu ayda Afrika’nın ham çelik üretimi yıllık %18,7 düşüşle 1,2 milyon seviyesinde kaydedildi. Orta Doğu yıllık %5 düşüşle 3,4 milyon mt ham çelik üretirken, İran’ın tahmini ham çelik üretimi yıllık %10,8 düşüşle 2,2 milyon mt oldu.