Dünya ham çelik üretimi Haziran ayında %11,6 arttı

Pazartesi, 26 Temmuz 2021 11:00:34 (GMT+3) | İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel), bu yıl Haziran ayında dünya ham çelik üretiminin yıllık bazda %11,6 artış göstererek 167,9 milyon mt olduğunu açıkladı.

Bu yıl Ocak-Haziran döneminde dünya ham çelik üretimi yıllık %14,4 artışla 1 milyar mt seviyesinde yer aldı.

Haziran ayında Asya’da gerçekleşen ham çelik üretimi önceki yılın aynı ayına göre %6,4 artışla 122,5 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda Çin’in ham çelik üretimi yıllık %1,5 artışla 93,6 milyon mt, Japonya’nın ham çelik üretimi yıllık %44,4 artışla 8,1 milyon mt, Hindistan’ın ham çelik üretimi %21,4 artışla 9,4 milyon mt ve Güney Kore’nin ham çelik üretimi yıllık %17,3 artışla 6 milyon mt olarak kaydedildi.

Öte yandan, AB-27 ülkeleri Haziran ayında yıllık %34,7 artışla 13,2 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %38,2 artışla 3,4 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Türkiye söz konusu ayda yıllık %17,9 artışla 3,4 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. BDT ülkelerinin ham çelik üretimi yıllık bazda %9,1 artış göstererek 8,9 milyon mt olurken, Rusya söz konusu dönemde yıllık %11,4 artışla 6,4 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

Kuzey Amerika ülkeleri Haziran ayında yıllık bazda %45,2 artışla 10 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Aynı ayda ABD yıllık %44,4 artışla 7,1 milyon mt ham çelik üretti. Söz konusu ayda Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi ise 2020 yılının aynı ayına göre %51,3 artışla 3,9 milyon mt olurken, Brezilya yıllık %45,2 artışla 3,1 milyon mt ham çelik üretti.

Söz konusu ayda Afrika yıllık %46,9 artışla 1,5 milyon mt ham çelik üretti. Haziran ayında Orta Doğu yıllık %9,1 artışla 3,6 milyon mt ham çelik üretirken, İran yıllık %1,9 artışla 2,5 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.