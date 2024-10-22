Dünya ham çelik üretimi Eylül’de %4,7 geriledi

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) dünya ham çelik üretiminin bu yılın Eylül ayında yıllık %4,7 düşüşle 143,6 milyon mt olduğunu açıkladı.

Yılın Ocak-Eylül döneminde dünya ham çelik üretimi %1,9 düşüşle 1,39 milyar mt seviyesine geriledi.

Eylül ayında Asya’nın ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %5 düşüşle 105,3 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda Çin’in ham çelik üretimi yıllık %6,1 düşüşle 77,1 milyon mt; Japonya’nın ham çelik üretimi yıllık %5,8 düşüşle 6,6 milyon mt; Hindistan’ın ham çelik üretimi yıllık %0,2 düşüşle 11,7 milyon mt ve Güney Kore’nin ham çelik üretimi yıllık %1,1 artışla 5,5 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Öte yandan AB-27 ülkeleri Eylül ayında yıllık %0,3 artışla 10,5 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Aynı ayda Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %4,3 artışla 3 milyon mt oldu.

Türkiye söz konusu ayda yıllık %6,5 artışla 3,1 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. BDT’nin ham çelik üretimi yıllık %7,6 düşerek 6,8 milyon mt olurken, Rusya’nın tahmini ham çelik üretimi yıllık %10,3 düşüşle 5,6 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda Kuzey Amerika’nın ham çelik üretimi yıllık bazda %3,4 düşüşle 8,6 milyon mt olurken, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %1,2 artışla 6,7 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi 2023 yılının Eylül ayına kıyasla %3,3 artışla 3,5 milyon mt seviyesine çıkarken, Brezilya yıllık %9,9 artışla 2,8 milyon mt ham çelik üretti.

Eylül ayında Afrika’nın ham çelik üretimi yıllık %2,6 artışla 1,9 milyon seviyesine çıktı. Orta Doğu ise yıllık %23 düşüşle 3,5 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.