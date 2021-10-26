Dünya ham çelik üretimi Eylül ayında %8,9 düştü

Salı, 26 Ekim 2021 15:23:24 (GMT+3) | İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel), dünya ham çelik üretiminin bu yılın Eylül ayında yıllık %8,9 düşüşle 144,4 milyon mt olduğunu açıkladı.

Bu yıl Ocak-Eylül döneminde, dünya ham çelik üretimi yıllık %7,8 artışla 1,46 milyar mt seviyesinde yer aldı.

Eylül ayında, Asya’nın ham çelik üretimi, 2020 yılının Eylül ayına kıyasla %14,6 düşüşle 101,9 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda, Çin’in ham çelik üretimi yıllık %21,2 düşüşle 73,8 milyon mt; Japonya’nın ham çelik üretimi yıllık %25,6 artışla 8,1 milyon mt; Hindistan’ın ham çelik üretimi yıllık %7,2 artışla 9,5 milyon mt ve Güney Kore’nin ham çelik üretimi yıllık %5 düşüşle 5,5 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Öte yandan, AB-27 ülkeleri Eylül ayında yıllık %15,6 artışla 12,7 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde, Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %10,7 artışla 3,3 milyon mt oldu.

Türkiye, söz konusu ayda, yıllık %2,4 artışla 3,3 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. BDT’nin ham çelik üretimi yıllık %1 artış göstererek 8,2 milyon mt olurken, Rusya’nın tahmini ham çelik üretimi yıllık %2,2 düşüşle 5,9 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Kuzey Amerika, Eylül ayında, yıllık %19,2 artışla 9,8 milyon mt ham çelik üretti. Aynı ayda, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %22 artışla 7,3 milyon mt oldu. Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi ise 2020 yılının aynı ayına kıyasla %17 artışla 3,9 milyon mt olurken, Brezilya yıllık %15,3 artışla 3,1 milyon mt ham çelik üretti.

Söz konusu ayda, Afrika’nın ham çelik üretimi yıllık %51 artışla 1,4 milyon seviyesinde kaydedildi. Orta Doğu yıllık %35,7 düşüşle 2,2 milyon mt ham çelik üretirken, İran’ın tahmini ham çelik üretimi yıllık %51,4 düşüşle 1,3 milyon mt oldu.