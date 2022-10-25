Dünya ham çelik üretimi Eylül ayında %3,7 arttı

Salı, 25 Ekim 2022 15:38:02 (GMT+3) | İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) dünya ham çelik üretiminin bu yılın Eylül ayında yıllık %3,7 artışla 151,7 milyon mt olduğunu açıkladı.

Eylül ayında Asya’nın ham çelik üretimi 2021 yılının aynı ayına kıyasla %10,6 artışla 113 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda, Çin’in ham çelik üretimi yıllık %17,6 artışla 87 milyon mt; Japonya’nın ham çelik üretimi yıllık %12,3 düşüşle 7,1 milyon mt; Hindistan’ın ham çelik üretimi yıllık %1,8 artışla 9,9 milyon mt ve Güney Kore’nin ham çelik üretimi yıllık %15,4 düşüşle 4,6 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Öte yandan AB-27 ülkeleri Eylül ayında yıllık %16,7 düşüşle 10,7 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %15,4 düşüşle 2,8 milyon mt oldu.

Türkiye söz konusu ayda yıllık %19,4 düşüşle 2,7 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. BDT’nin ham çelik üretimi yıllık %21,9 düşerek 6,7 milyon mt olurken, Rusya’nın tahmini ham çelik üretimi yıllık %6,8 düşüşle 5,7 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda, Kuzey Amerika yıllık %7,6 düşüşle 9,1 milyon mt ham çelik üretirken, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %7,5 düşüşle 6,6 milyon mt seviyesinde yer aldı. Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi 2021 yılının Eylül ayına kıyasla %9,6 düşüşle 3,5 milyon mt seviyesine gerilerken, Brezilya yıllık %11,7 düşüşle 2,7 milyon mt ham çelik üretti.

Eylül ayında Afrika’nın ham çelik üretimi yıllık %1 artışla 1,4 milyon seviyesine yükseldi. Orta Doğu yıllık %15,4 artışla 3,8 milyon mt ham çelik üretirken, İran’ın ham çelik üretimi yıllık %26,7 artışla 2,7 milyon mt seviyesinde kaydedildi.