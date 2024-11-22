Dünya ham çelik üretimi Ekim’de %0,4 yükseldi

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) dünya ham çelik üretiminin bu yılın Ekim ayında yıllık %0,4 artışla 151,2 milyon mt olduğunu açıkladı.

Yılın Ocak-Ekim döneminde dünya ham çelik üretimi %1,6 düşüşle 1,55 milyar mt seviyesine geriledi.

Ekim ayında Asya’nın ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %0,9 artışla 110,3 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda Çin’in ham çelik üretimi yıllık %2,9 artışla 81,9 milyon mt; Japonya’nın ham çelik üretimi yıllık %7,8 düşüşle 6,9 milyon mt; Hindistan’ın ham çelik üretimi yıllık %1,7 artışla 12,5 milyon mt ve Güney Kore’nin ham çelik üretimi yıllık %18,3 düşüşle 4,5 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Öte yandan AB-27 ülkeleri Ekim ayında yıllık %5,7 artışla 11,3 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Aynı ayda Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %14,7 artışla 3,2 milyon mt oldu.

Türkiye söz konusu ayda yıllık %0,7 artışla 3 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. BDT’nin ham çelik üretimi yıllık %12,2 düşerek 6,7 milyon mt olurken, Rusya’nın tahmini ham çelik üretimi yıllık %15,2 düşüşle 5,6 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda Kuzey Amerika’nın ham çelik üretimi yıllık bazda %3,6 düşüşle 8,8 milyon mt olurken, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %2,2 düşüşle 6,6 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi 2023 yılının Ekim ayına kıyasla %7,2 artışla 3,8 milyon mt seviyesine çıkarken, Brezilya yıllık %16,2 artışla 3,1 milyon mt ham çelik üretti.

Ekim ayında Afrika’nın ham çelik üretimi yıllık %0,4 düşüşle 2 milyon seviyesine geriledi. Orta Doğu ise yıllık %5,4 artışla 5 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.