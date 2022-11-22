Dünya ham çelik üretimi Ekim ayında yıllık bazda sabit

Salı, 22 Kasım 2022 14:30:27 (GMT+3) | İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) dünya ham çelik üretiminin bu yılın Ekim ayında yıllık bazda yatay seyrederek 147,3 milyon mt olduğunu açıkladı.

Yılın Ocak-Ekim döneminde dünya ham çelik üretimi yıllık %3,9 düşüşle 1,55 milyar mt seviyesinde yer aldı.

Ekim ayında Asya’nın ham çelik üretimi 2021 yılının aynı ayına kıyasla %5,8 artışla 107,3 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda, Çin’in ham çelik üretimi yıllık %11 artışla 79,8 milyon mt; Japonya’nın ham çelik üretimi yıllık %10,6 düşüşle 7,3 milyon mt; Hindistan’ın ham çelik üretimi yıllık %2,7 artışla 10,5 milyon mt ve Güney Kore’nin ham çelik üretimi yıllık %12,1 düşüşle 5,1 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Öte yandan AB-27 ülkeleri Ekim ayında yıllık %17,5 düşüşle 11,3 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %14,4 düşüşle 3,1 milyon mt oldu.

Türkiye söz konusu ayda yıllık %17,8 düşüşle 2,9 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. BDT’nin ham çelik üretimi yıllık %23,7 düşerek 6,7 milyon mt olurken, Rusya’nın tahmini ham çelik üretimi yıllık %11,5 düşüşle 5,8 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda, Kuzey Amerika yıllık %7,7 düşüşle 9,2 milyon mt ham çelik üretirken, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %8,9 düşüşle 6,7 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi 2021 yılının Ekim ayına kıyasla %3,2 düşüşle 3,7 milyon mt seviyesine gerilerken, Brezilya yıllık %4,5 düşüşle 2,8 milyon mt ham çelik üretti.

Ekim ayında Afrika’nın ham çelik üretimi yıllık %2,3 artışla 1,4 milyon seviyesine yükseldi. Orta Doğu yıllık %6,7 artışla 4 milyon mt ham çelik üretirken, İran’ın ham çelik üretimi yıllık %3,5 artışla 2,9 milyon mt seviyesinde kaydedildi.