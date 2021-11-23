Dünya ham çelik üretimi Ekim ayında %10,6 düştü

Salı, 23 Kasım 2021 14:32:41 (GMT+3) | İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel), dünya ham çelik üretiminin bu yılın Ekim ayında yıllık %10,6 düşüşle 145,7 milyon mt olduğunu açıkladı.

Bu yıl Ocak-Ekim döneminde, dünya ham çelik üretimi yıllık %5,9 artışla 1,60 milyar mt seviyesinde yer aldı.

Ekim ayında, Asya’nın ham çelik üretimi, 2020 yılının Ekim ayına kıyasla %16,6 düşüşle 100,7 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda, Çin’in ham çelik üretimi yıllık %23,3 düşüşle 71,6 milyon mt; Japonya’nın ham çelik üretimi yıllık %14,3 artışla 8,2 milyon mt; Hindistan’ın ham çelik üretimi yıllık %2,4 artışla 9,8 milyon mt ve Güney Kore’nin ham çelik üretimi yıllık %1 düşüşle 5,8 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Öte yandan, AB-27 ülkeleri Ekim ayında yıllık %6,4 artışla 13,4 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde, Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %7 artışla 3,7 milyon mt oldu.

Türkiye, söz konusu ayda, yıllık %8 artışla 3,5 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. BDT’nin ham çelik üretimi yıllık %0,2 düşüş göstererek 8,3 milyon mt olurken, Rusya’nın tahmini ham çelik üretimi yıllık %0,5 artışla 6,1 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Kuzey Amerika, Ekim ayında, yıllık %16,9 artışla 10,2 milyon mt ham çelik üretti. Aynı ayda, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %20,5 artışla 7,5 milyon mt oldu. Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi ise 2020 yılının aynı ayına kıyasla %12,1 artışla 4 milyon mt olurken, Brezilya yıllık %10,4 artışla 3,2 milyon mt ham çelik üretti.

Söz konusu ayda, Afrika’nın ham çelik üretimi yıllık %24,1 artışla 1,4 milyon seviyesinde kaydedildi. Orta Doğu yıllık %12,7 düşüşle 3,2 milyon mt ham çelik üretirken, İran’ın tahmini ham çelik üretimi yıllık %15,3 düşüşle 2,2 milyon mt oldu.