Dünya ham çelik üretimi Ekim ayında %0,6 arttı

Çarşamba, 22 Kasım 2023 14:55:44 (GMT+3) | İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) dünya ham çelik üretiminin bu yılın Ekim ayında aylık %0,3 düşüş ve yıllık %0,6 artışla 150 milyon mt olduğunu açıkladı.

Yılın Ocak-Ekim döneminde dünya ham çelik üretimi yıllık %0,2 artışla 1,57 milyar mt seviyesinde yer aldı.

Ekim ayında Asya’nın ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %0,8 artışla 108,8 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda Çin’in ham çelik üretimi yıllık %1,8 düşüşle 79,1 milyon mt; Japonya’nın ham çelik üretimi yıllık %2,6 artışla 7,5 milyon mt; Hindistan’ın ham çelik üretimi yıllık %15,1 artışla 12,1 milyon mt ve Güney Kore’nin ham çelik üretimi yıllık %6,5 artışla 5,5 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Öte yandan AB-27 ülkeleri Ekim ayında yıllık %7,1 düşüşle 10,6 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Aynı ayda Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %8,8 düşüşle 2,9 milyon mt oldu.

Türkiye söz konusu ayda yıllık %4,2 artışla 3 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. BDT’nin ham çelik üretimi yıllık %12,9 artarak 7,4 milyon mt olurken, Rusya’nın tahmini ham çelik üretimi yıllık %9.5 artışla 6,3 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda Kuzey Amerika’nın ham çelik üretimi yıllık bazda sabit kalarak 9 milyon mt olurken, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %3,4 artışla 6,8 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi 2022 yılının Ekim ayına kıyasla %8,7 düşüşle 2,6 milyon mt seviyesine gerilerken, Brezilya yıllık %10,2 düşüşle 2,6 milyon mt ham çelik üretti.

Ekim ayında Afrika’nın ham çelik üretimi yıllık %3,5 artışla 1,9 milyon seviyesine yükseldi. Orta Doğu ise yıllık %5 artışla 5 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.