Dünya ham çelik üretimi Aralık ayında %3 düştü

Çarşamba, 26 Ocak 2022 09:46:43 (GMT+3) | İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel), dünya ham çelik üretiminin geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %3 düşüşle 158,7 milyon mt olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz yılın tamamında, dünya ham çelik üretimi yıllık %3,6 artışla 1,91 milyar mt seviyesinde yer aldı.

Aralık ayında, Asya’nın ham çelik üretimi, 2020 yılının Aralık ayına kıyasla %4,4 düşüşle 116,1 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda, Çin’in ham çelik üretimi yıllık %6,8 düşüşle 86,2 milyon mt; Japonya’nın ham çelik üretimi yıllık %5,4 artışla 7,9 milyon mt; Hindistan’ın ham çelik üretimi yıllık %0,9 artışla 10,4 milyon mt ve Güney Kore’nin ham çelik üretimi yıllık %1,1 artışla 6 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Öte yandan, AB-27 ülkeleri Aralık ayında yıllık %1,4 düşüşle 11,1 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde, Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %0,1 artışla 3,1 milyon mt oldu.

Türkiye, söz konusu ayda, yıllık %2,3 düşüşle 3,3 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. BDT’nin ham çelik üretimi yıllık %3 düşüş göstererek 8,9 milyon mt olurken, Rusya’nın tahmini ham çelik üretimi yıllık bazda değişim göstermeyerek 6,6 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Kuzey Amerika, Aralık ayında, yıllık %7,5 artışla 9,7 milyon mt ham çelik üretti. Aynı ayda, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %11,9 artışla 7,2 milyon mt oldu. Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi ise 2020 yılının aynı ayına kıyasla %8,7 düşüşle 3,5 milyon mt olurken, Brezilya yıllık %11,4 düşüşle 2,6 milyon mt ham çelik üretti.

Söz konusu ayda, Afrika’nın ham çelik üretimi yıllık %9,6 düşüşle 1,2 milyon seviyesinde kaydedildi. Orta Doğu yıllık %22,1 artışla 3,9 milyon mt ham çelik üretirken, İran’ın tahmini ham çelik üretimi yıllık %15,1 artışla 2,8 milyon mt oldu.