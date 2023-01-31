Dünya ham çelik üretimi Aralık ayında %10,8 azaldı

Salı, 31 Ocak 2023 14:54:31 (GMT+3) | İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) dünya ham çelik üretiminin geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %10,8 düşüşle 140,7 milyon mt olduğunu açıkladı.

Yılın tamamında dünya ham çelik üretimi yıllık %4,3 düşüşle 1,83 milyar mt seviyesinde yer aldı.

Aralık ayında Asya’nın ham çelik üretimi 2021 yılının aynı ayına kıyasla %9,2 düşüşle 104,9 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda Çin’in ham çelik üretimi yıllık %9,8 düşüşle 77,9 milyon mt; Hindistan’ın ham çelik üretimi yıllık %0,8 artışla 10,6 milyon mt; Japonya’nın ham çelik üretimi yıllık %13,1 düşüşle 6,9 milyon mt ve Güney Kore’nin ham çelik üretimi yıllık %11,6 düşüşle 5,2 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Öte yandan AB-27 ülkeleri Aralık ayında yıllık %16,7 düşüşle 9,2 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %14,6 düşüşle 2,7 milyon mt oldu.

Türkiye söz konusu ayda yıllık %20 düşüşle 2,7 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. BDT’nin ham çelik üretimi yıllık %28,4 düşerek 6,2 milyon mt olurken, Rusya’nın tahmini ham çelik üretimi yıllık %11,3 düşüşle 5,5 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda Kuzey Amerika yıllık %9,9 düşüşle 8,8 milyon mt ham çelik üretirken, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %8,3 düşüşle 6,5 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi 2021 yılının Aralık ayına kıyasla %3,8 düşüşle 3,3 milyon mt seviyesine gerilerken, Brezilya yıllık %5,2 düşüşle 2,5 milyon mt ham çelik üretti.

Aralık ayında Afrika’nın ham çelik üretimi yıllık %8,9 düşüşle 1,1 milyon seviyesine geriledi. Orta Doğu yıllık %0,4 artışla 3,7 milyon mt ham çelik üretirken, İran’ın ham çelik üretimi yıllık %3,3 artışla 2,7 milyon mt seviyesinde kaydedildi.