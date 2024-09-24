Dünya ham çelik üretimi Ağustos ayında %6,5 geriledi

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) dünya ham çelik üretiminin bu yılın Ağustos ayında yıllık %6,5 düşüşle 144,8 milyon mt olduğunu açıkladı.

Yılın Ocak-Ağustos döneminde dünya ham çelik üretimi %1,5 düşüşle 1,25 milyar mt seviyesine geriledi.

Ağustos ayında Asya’nın ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %8 düşüşle 107,1 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda Çin’in ham çelik üretimi yıllık %10,4 düşüşle 77,9 milyon mt; Japonya’nın ham çelik üretimi yıllık %3,9 düşüşle 6,9 milyon mt; Hindistan’ın ham çelik üretimi yıllık %2,6 artışla 12,3 milyon mt ve Güney Kore’nin ham çelik üretimi yıllık %2,2 düşüşle 5,5 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Öte yandan AB-27 ülkeleri Ağustos ayında yıllık %2,2 artışla 9,1 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Aynı ayda Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %0,5 artışla 2,9 milyon mt oldu.

Türkiye söz konusu ayda yıllık %13,8 artışla 3,1 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. BDT’nin ham çelik üretimi yıllık %8,7 düşerek 7 milyon mt olurken, Rusya’nın tahmini ham çelik üretimi yıllık %11,5 düşüşle 5,8 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda Kuzey Amerika’nın ham çelik üretimi yıllık bazda %3,8 düşüşle 9 milyon mt olurken, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %0,7 artışla 7 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi 2023 yılının Ağustos ayına kıyasla %0,8 artışla 3,6 milyon mt seviyesine çıkarken, Brezilya yıllık %7,3 artışla 3 milyon mt ham çelik üretti.

Ağustos ayında Afrika’nın ham çelik üretimi yıllık %7,2 düşüşle 1,9 milyon seviyesine çıktı. Orta Doğu ise yıllık %3,2 düşüşle 3,4 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.