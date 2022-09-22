Dünya ham çelik üretimi Ağustos ayında %3 düştü

Perşembe, 22 Eylül 2022 15:51:10 (GMT+3) | İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) dünya ham çelik üretiminin bu yılın Ağustos ayında yıllık %3 düşüşle 150,6 milyon mt olduğunu açıkladı.

Ağustos ayında Asya’nın ham çelik üretimi 2021 yılının Ağustos ayına kıyasla %0,2 düşüşle 112,6 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda Çin’in tahmini ham çelik üretimi yıllık %0,5 artışla 83,9 milyon mt; Japonya’nın ham çelik üretimi yıllık %7,4 düşüşle 7,3 milyon mt; Hindistan’ın ham çelik üretimi yıllık %1,2 artışla 10,2 milyon mt ve Güney Kore’nin ham çelik üretimi yıllık %0,4 düşüşle 6,1 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Öte yandan AB-27 ülkeleri Ağustos ayında yıllık %13,3 düşüşle 9,7 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %2,3 düşüşle 2,9 milyon mt oldu.

Türkiye söz konusu ayda yıllık %21 düşüşle 2,8 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. BDT’nin ham çelik üretimi yıllık %22,4 düşerek 6,9 milyon mt olurken, Rusya’nın tahmini ham çelik üretimi yıllık %5,5 düşüşle 5,9 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda Kuzey Amerika yıllık %5,4 düşüşle 9,6 milyon mt ham çelik üretirken, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %7,1 düşüşle 7 milyon mt oldu. Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi ise 2021 yılının aynı ayına kıyasla %10,1 düşüşle 3,6 milyon mt seviyesine gerilerken, Brezilya yıllık %11,3 düşüşle 2,8 milyon mt ham çelik üretti.

Söz konusu ayda Afrika’nın ham çelik üretimi yıllık %3,5 artışla 1,3 milyon seviyesinde kaydedildi. Orta Doğu yıllık %34,2 artışla 3,2 milyon mt ham çelik üretirken, İran’ın tahmini ham çelik üretimi yıllık %64,7 artışla 2,1 milyon mt oldu.