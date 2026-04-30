Arjantin’in ham çelik üretimi düzensiz talebe rağmen 2026’nın Mart ayında %42,3 arttı

Arjantin Çelik Birliği Acero Argentino (AA), ülkenin ham çelik üretiminin Mart ayında Şubat ayında kaydedilen 272.200 mt’a kıyasla %42’nin üzerinde artışla 387.400 mt seviyesine ulaştığını bildirdi.

Aynı karşılaştırma bazında sıcak rulo sac üretimi %114 artışla 128.100 mt’a, soğuk rulo sac üretimi %63,2 artışla 80.400 mt’a yükselirken, uzun mamul üretimi %43,9 artışla 127.500 mt oldu.

2025’in Mart ayı ile karşılaştırıldığında ise veriler ham çelik üretiminin %17,1 arttığını, sıcak rulo sac üretiminin %32,3, soğuk rulo sac üretiminin %8,9 gerilediğini ve uzun mamul üretiminin %3,3 arttığını gösteriyor.

AA yaptığı açıklamada Arjantin çelik değer zincirinin ciddi bir gerileme sürecinde olduğunu, üretimin yıllık bazda %10’un üzerinde düştüğünü ve bazı segmentlerde atıl kapasitenin %60’a ulaştığını belirtti. AA, zayıf iç talebin özellikle küresel piyasaları sübvansiyonlu çelikle dolduran Çin kaynaklı ithalat baskısıyla daha da kötüleştiğini, Arjantin’de ulusal, eyalet ve belediye düzeyindeki vergi yükünün ise yerel katma değerli üretimi caydırdığını ekledi.

AA, bu senaryoda enerji sektörünün, tarımın ve yük taşımacılığının (römork ve yarı römork) çelik talebinin gerçek itici güçleri olmaya devam ettiğini ifade etti. Buna karşılık diğer kilit segmentlerde zayıflık görüldüğünü belirten AA, inşaat faaliyetlerinin hâlâ ilk aşamalarında sadece beton tüketen sınırlı sayıda özel projeyle sınırlı kaldığını, otomotiv sanayisinin ise satışlardaki artışa rağmen ithal araçların ağırlığı nedeniyle yerel üretimde düşüş yaşanması şeklinde bir paradoksla karşı karşıya olduğunu aktardı.