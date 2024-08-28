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BHP: Küresel çelik üretimi yılın kalanında hafifçe artacak

Çarşamba, 28 Ağustos 2024 14:08:15 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralyalı madenci BHP Billiton, 2024 mali yılı emtia piyasalarının görünümü raporunu yayımladı.

Raporda, 31 Mart tarihinde sona eren 2023 mali yılında Çin ile Hindistan küresel çelik ve pik demir üretiminde başı çekerken gelişmiş ülkelerde üretimin azalmaya devam ettiği belirtildi. Ancak BHP, küresel çelik üretiminin mevcut mali yılın kalanında ve 2025 mali yılında hafifçe artmasını, Hindistan ile Güneydoğu Asya’nın küresel üretimin büyük bir kısmını oluşturması ancak gelişmiş ülkelerde de toparlanma olmasını bekliyor. Bununla birlikte Çin’de yerel çelik talebinde en yüksek payı olan konut inşaatının payının bu yıl %20’nin biraz üzerine gerileyeceği tahmin ediliyor. Şirket, Çin’de çelik üretiminin 2020’lerin ortasında 1 milyar mt seviyesinin üzerinde yer almaya devam edeceği yönündeki beklentisini korurken çelik üretiminde hurda kullanımındaki artışa bağlı olarak pik demir üretiminin önümüzdeki yıllarda azalacağını tahmin ediyor. Öte yandan Çin’in çelik üretiminde 2020’lerin ortasından sonra yaşanması beklenen düşüşün bir kısmını Hindistan’ın doldurması bekleniyor.

Diğer emtialara bakıldığında, mevcut mali yılın ilk yarısının büyük bölümünde demir cevheri fiyatları önce düşüş gösterdi ve ardından 100-120$/mt bandında dalgalandı. Ancak BHP, limanlardaki stokların ilk yarıda 150 milyon mt’a çıktığını ve ikinci yarıda da üretim fazlası sebebiyle yüksek seviyelerde kalacağını, ayrıca üretim fazlasının 2025 mali yılında da devam edeceği yönünde beklentileri olduğunu belirtti. Demir cevherinin yanı sıra 2025 mali yılında küresel kömür piyasasında arzın toparlanmaya devam etmesine bağlı olarak üretim fazlasının orta seviyelerde yer alacağı ancak birinci kalite kömür arzının ise nispeten düşük kalacağı tahmin ediliyor.


Etiketler: Pik Demir Koklaşabilir Taş Kömürü Ham Çelik Hammaddeler Dünya Çelik Üretimi Görüş BHP 

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